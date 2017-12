“Argentina necesita ser un país normal”

Tras la aprobación de la reforma a la actualización jubilatoria, el gobernadorJuan Manuel Urtubeydefendió la sanción, denunció a los grupos violentos y reiteró que “en democracia gobierna el que gana”.

“El país necesita reformas y que por ese motivo los gobernadores hemos aprobado un pacto fiscal. Hay que ordenar la Argentina. El Estado debe ser el ordenador, no el desordenador de la sociedad”, añadió y sostuvo que, desde el Parlamento y desde cualquier posición, los que perdieron deben colaborar, críticamente, con inteligencia y sensatez, con los que gobiernan. No podemos vivir de nostalgias”

El gobernador salteño insistió en que “no se trata de una reforma, sino de la aplicación de un criterio prudente que garantice la estabilidad del sistema previsional. Nosotros -los gobernadores- no hubiéramos dado nuestro apoyo si no se garantizaba el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Con la fórmula anterior no había garantías ni para que los jubilados ganen más ni para la estabilidad del sistema”.

“Los jubilados pierden en el empalme entre los dos sistemas (el vigente y el que se discute). Con el bono decretado es neutro el impacto del empalme”, sostuvo.

Reforma perentoria

El régimen previsional argentino está calificado como uno de los peores del mundo por consultoras internacionales. La razón es que carece de financiamiento genuino. La relación entre aportantes y beneficiarios quedó desactualizada debido al aumento de la expectativa de vida en el país y por el auge del empleo en negro. El 76% de los jubilados cobra menos de 15 mil pesos y la mitad del total debe conformarse con la mínima. Sin embargo, cada año se pagan unos diez mil millones en jubilaciones de privilegio. El fondo de la Anses hoy tiene un 80% de sus recursos consistentes en títulos del Estado del Banco Central.

Batalla por la calle

Al referirse a la violencia que se vio en los alrededores del Congreso, Urtubey recordó que “el monopolio de la fuerza corresponde al Estado. Lo del lunes pareció ciencia ficción. Ese tipo de batallas para controlar la calle no se pueden admitir en el estado de derecho”.

“Los argentinos no podemos estar supeditados a la extorsión de minorías violentas. La política debe ser decidida por el que ganó, no por el que perdió”. Urtubey añadió que “para ofrecer un futuro no debemos estar con el kirchnerismo. Se han transformado en fuerzas conservadoras. Son nostálgicos de un tiempo a la que los argentinos no quieren volver”, aseguró. “El repudio a los violentos debe ser unánime”, concluyó Urtubey.

"Hay que decir la verdad"



El diputadoMiguel Nanniresaltó la necesidad de un sistema previsional sustentable que defienda a los jubilados frente a la inflación.

“Los jubilados ante la inflación pierden y esta ley era necesaria. Fue una jornada triste porque la violencia tomó las calles nuevamente, pero se terminó aprobando la reforma. La reforma es ley y confiamos que esto le dé sustentabilidad al sistema que hoy no la tiene”, afirmó Nanni. “Vimos mucha desinformación y dolor pero la realidad es que había que hacerlo porque permitirá que los jubilados no pierdan ante la inflación porque se actualizará cuatro veces al año su salario y además que muchos jubilados tendrán el 82 % móvil, algo que le negaban hace mucho tiempo”, afirmó, y destacó que la nueva fórmula está en sintonía con casi todos los países del mundo y permitirá “cuidar el bolsillo de los jubilados. Para eso trabajamos y creemos que es la mejor salida al problema que estamos enfrentando”.