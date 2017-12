La pelea entre Rose McGowan y Meryl Streep por el caso Weinstein y los abusos sexuales en Hollywood

El escándalo de Harvey Weinstein, el poderoso productor de cine acusado por numerosas mujeres de abusos sexuales, sigue generando discusiones y enfrentamientos en Hollywood.

La actriz Meryl Streep fue duramente criticada por su colega Rose McGowan, una de las primeras en denunciar a Weinstein, quien cuestionó los planes de varias celebridades de vestirse de negro para asistir a la ceremonia de los Globos de Oro como una forma de protesta silenciosa en contra de las agresiones sexuales.

“Actrices como Meryl Streep, que trabajaron felizmente para el monstruo cerdo, se vestirán de negro en los @goldenglobes en una protesta silenciosa. TU SILENCIO es EL problema. Aceptarás un premio falso sin aliento y no habrá ningún cambio real. Yo desprecio tu hipocresía. Quizá todos ustedes deberían vestir Marchesa”, escribió McGowan en un tuit que luego borró.

Marchesa es una línea de ropa de moda que Weinstein lanzó junto a su esposa Georgina Chapman, quien lo abandonó en octubre cuando surgieron las acusaciones.

En una declaración escrita que Streep envió al Huffington Post, la actriz ganadora del Oscar dijo sentirse “‘herida” al ser “atacada” por McGowan y aseguró que “no sabía” sobre los supuestos abusos cometidos por Weinstein.

“Nunca en mi vida he sido invitada a su habitación de hotel. Él me necesitaba a mí mucho más de lo que yo lo necesitaba a él y se aseguró de que yo no supiera”, agregó.

Enemigo implacable

Streep reveló que tras ver el tuit de McGowan le hizo llegar a través de unos amigos su número de teléfono.

“Rose asumió y divulgó algo falso sobre mí y yo quería que ella supiera la verdad. Me senté junto al teléfono todo el día. Esperaba que ella me escuchara. No lo hizo, pero espero que lea esto”, escribió la actriz.

“Realmente lamento mucho que ella me vea como una adversaria, porque ambas estamos en pie, junto con las demás mujeres de esta industria, en desafío ante el mismo enemigo implacable”, agregó.

Streep, la actriz con mayor número de nominaciones al premio Oscar, trabajó con Weinstein en películas como La dama de hierro y Las vueltas del destino y, bromeando, se refirió a él como un dios durante un discurso de aceptación de un premio en 2012.