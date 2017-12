Eva Longoria, embarazada, a los 42 años

Antes de que 2018 la reciba entre sus días, Eva Longoria despide 2017 con una gran noticia: confirmó que está embarazada y espera a su primer hijo, fruto de su relación con José Antonio Bastón, con quien se casó en mayo de 2016. El encargado de terminar con las especulaciones fue su representante, quien brindó la información a la prensa y contó que la actriz está atravesando su cuarto mes de embarazo.

En abril pasado ya se había especulado con un posible embarazo de la actriz, pero en ese momento ello lo desmintió y bromeó la respecto: “Vi algunas fotos en las que estaba muy rellenita en un barco y de repente dijeron que estoy embarazada. Tengo que decirles que lo único que hice fue comer queso, ¡comí mucho queso!”. Ahora los rumores de una pronta maternidad volvieron a rodearla y esta vez no había chistes ni humoradas que valieran, ya que las informaciones eran ciertas.

Asimismo, en varias declaraciones hechas a los periodistas recientemente, ella había reconocido que estaba muy feliz cuando compartía tiempo con los hijos de Bastón aunque había evitado hablar sobre sus planes de maternidad.

Para la actriz de 42 años este será su primer heredero (sí, se trata de un varón), mientras que para su marido será su cuarto hijo, ya que tiene tres de un matrimonio anterior con Natalia Esperón, con quien estuvo casado 10 años.

Bastón es el tercer marido de la actriz. Empezaron a salir en 2013 cuando se conocieron por un amigo en común y ella aseguró en su momento, que no tardaron mucho en darse cuenta que eran el uno para el otro. En noviembre de ese mismo año, desfilaron por primera vez en una alfombra roja de un importante evento realizado en México y desde entonces no se separaron más. En 2015, se comprometieron en Dubai y cinco meses después pasaron por el altar.

En producción. 2018 será un año bastante movido para la actriz y productora, no sólo por su embarazo sino también porque actualmente se encuentra preparando la versión norteamericana de la exitosa serie española Gran Hotel para la cadena ABC, según informó el sitio Deadline y también está produciendo una comedia familiar para Fox, titulada Bell Heights.