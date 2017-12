“Showmatch” no va más y Tinelli ya tiene nuevo nombre



La crisis del Grupo Indalo y la salida deMarcelo Tinellide Ideas Del Sur habían generado en los últimos días un nuevo inconveniente de cara al 2018: el conductor ya no podrá usar el título de Showmatch para su programa.

“Nosotros no somos un título”, dejó en claro Tinelli al momento de hacer su balance sobre el 2017 y luego de afirmar que desde el multimedio “nos dejaron solos”.

Finalmente, en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito reveló cuál será el nombre que tiene previsto usar Marcelo a futuro.

“Ayer fue el último programa de Showmatch con ese título”, reveló el jurado, quien agregó: “Tinelli me contó que ese nombre está registrado, aunque él sí tiene el registro del nombre y el formato del Bailando, que va a seguir el próximo año”.

“Están analizando la posibilidad de que el año que viene el programa vuelva a llamarse Videomatch, como se llamaba originalmente cuando se hacía en Telefe”, reveló.