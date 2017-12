Una mujer perdió una pierna tras someterse a una liposucción

Mariela Ayala, una joven que cumplió recientemente 31 años había pedido de regalo una liposucción de abdomen que terminó costándole una pierna y ahora hizo público su caso para denunciar al médico responsable de la operación.

Según relató al diario Crónica, Mariela se operó en Buenos Aires a manos de un médico especialista en cirugía plástica, estética y reparadora pero días después tuvo que ir de urgencia al Hospital Churruca debido a sus fuertes dolores de espalda.

"Empecé a sentirme mal, se me hincharon las piernas y me dolía muchísimo la espalda”. En el Hospital Churruca, los médicos detectaron la infección, por lo que “estuve en coma diez días y ellos decían que no podía salir con vida, les decían a mis papás que se despidieran, porque no pasaba la noche. Eso pasó tres veces”,relató al diario Crónica.

La mujer logró salir de este delicadísimo estado, aunque se despertó el 4 de julio con el peor de los panoramas. “Fue horrible, parecía una película de terror. No entendía nada. Ver el espacio que me faltaba del otro lado de la pierna... Tuvieron que venir las enfermeras, porque me agarró un ataque”.

Actualmente, Mariela está con “tratamientos psicológicos, psiquiátricos y con rehabilitación”. Aunque, a pocos meses de haber pasado por esta experiencia, “mi vida cambió el triple o más. Me cuesta demasiado adaptarme. Estoy usando una prótesis especial que me dieron en el hospital”, sostuvo la mujer, entre lágrimas, tras recordar que sólo quería hacerse una liposucción.

Impotencia

Y el dolor que le genera esta situación hace que hasta se culpe por lo que pasó. “Por caprichosa, por querer hacerlo en el momento e ir al médico que tenía el turno más cercano”, se recriminó. “Esto es una muestra que lo barato sale caro”, reiteró, como queriendo encontrar una respuesta.

Lo cierto es que Mariela ingresó al Hospital Churruca por fuertes dolores pocos días después de haberse realizado una liposucción de abdomen con transferencia a glúteos. Y se despertó el 4 de julio, sin saber todo lo que había pasado, pero con esa extraña sensación de no sentir su pierna derecha.

“Sinceramente me arruinó la vida, física y psicológicamente. Quedé inválida y casi me muero”, cerró Mariela Ayala apuntando al profesional que le realizó la intervención

Necesito que me ayuden, acabo de instalar Twitter!!! Quisiera viralizar esto que me hicieron.pic.twitter.com/6f4BFVlqr5 — Mariela Ayala (@Mariela32788732)11 de diciembre de 2017