Cantores de buena madera se juntan para ofrecer una guitarreada de lujo

¡Papá que guitarreada se va a armar! Más de 30 cantores de primer nivel del folclore ofrecerán un inigualable espectáculo, mañana jueves, a partir de las 21.30, en el Teatro Provincial de Salta, Zuviría 70. ¡Esto no será nada! Sobre el escenario estará la prestigioso Camerata Stradivari, que bajo la dirección de la maestra Inga Iordanishvili, acompañará musicalmente a los consagrados artistas.

Entre los cantores se encuentran: Rodrigo Gravaruk y Sebastián Juárez (Guitarrerros), Juan Peñalva (Canto 4), Gabriel Morales, David Leiva, Daniel Cuevas (Los Izkierdos de la Cueva), Gastón Cordero, Daniel Campos (Nacho y Daniel), Ariel Sánchez (Peñeros), Chaya Barrionuevo y Tucán Pereti (Tucanychaya), Fernando Zurdo Borjas (Los que Cantan), Coqui Ríos, Christian Herrera, Federico Maldonado, Gustavo Córdoba, Gustavo Wierna (Vale 4), José Gauna y Lalo Demula (Chirettes), el transformista Laisa Piqué, Facundo y Pablo Zabala y Álvaro Rueda y Marcelo Rojas (Cayetanos), Sebastián Madrazo y Kike Gutiérrez (Los Teuco), Lucas Montanaro (Macúmbicos), Miqueas López (Mi Karma), Ariel Pastrana, Fernando Camaño y Mariano Caro (La Diestra), y seguramente se llegarán varios invitados más.

La velada se llevará a cabo bajo la denominación de Guitarreada Sinfónica, se trata de un concierto sin precedentes, donde cerca de 50 músicos de la Camerata Stradivari acompañarán a más de 30 voces de destacados cantores salteños que se juntarán para interpretar distintos ritmos en un encuentro musical como despedida del año. También será oportuno para cerrar los festejos del Teatro Provincial de Salta, por los 10 años de vida.

Las entradas tienen un valor de $150 y $100.

“Me parece increíble lo que se vive en los últimos años en el folclore de nuestra provincia, la excelente comunión que existe entre los artistas. Esta camada de folcloristas siempre está predispuesta a brindar una mano a quien lo necesite, el plano económico está en segundo plano. En los últimos años se realizaron incontables festivales solidarios, donde fuimos a aportar nuestra propuesta musical”, comentó Daniel Cuevas, integrante de Los Izkierdos de la Cueva.

También se encuentra como uno de los responsables de la organización Alejandro Palacios, conductor del programa radial Cacharpayeros. “Desde hace algún tiempo nos reunimos con los folcloristas todos los lunes para jugar al fútbol, lógicamente que en el tercer tiempo nacen muchas ideas. Los changos venían masticando esta convocatoria, que finalmente se hará realidad. Los mejores exponentes del canto popular estarán sobre el escenario del Teatro Provincial de Salta. Será un cierre de temporada con un nivel impresionante”, dijo Palacios.

“La idea nació en los partidos de fútbol, cerrar un año a pura música folclórica. Como era de esperar la buena predisposición de los artistas llegó rápidamente. Inmediatamente empezamos a fijar la fecha. Todos los presentes viviremos una noche distinta, que seguramente quedará grabada para siempre”, sostuvo Gravaruk, la primera voz del grupo Guitarreros.

“Se trata de un grupo humano fabuloso, que jamás deja de apostar con el corazón, existe una enorme ansiedad entre los folcloristas por la velada de mañana, no tengo dudas que aportará una cuota de emotividad, sobre todo por la proximidad de las fiestas navideñas”, aseveró Sebastián Medrazo, integrante del dúo Los Teucos.

Sin dudas, Operación Triunfo marcó un hito en la carrera de Gaby Morales, una de las principales figuras en el Teatro Provincial. No obstante, considera que si bien logró cosas increíbles y pudo cumplir varios de sus sueños y anhelos, ahora el camino depende de cada uno, del empeño y la dedicación con la que se trabaje. La humildad, en este sentido, es un baluarte del éxito.

“Sigo siendo el mismo chico de siempre, con los mismos amigos y hago las mismas cosas que hacía antes de entrar al programa. La soberbia y el ego no llevan a ningún lado. Nunca hay que olvidarse de dónde viene uno, de sus raíces, de su crianza, de sus amigos y mucho menos de su familia. Esas personas son las que siempre van a estar a tu lado. Nunca hay que olvidarse que las estrellas sólo están en el cielo”, remarcó.

Gastón Cordero será otro atractivo de la cita, un artista de perfil bajo pero con un talento significativo. El folclorista es nacido en la capital salteña pero criado en la localidad fronteriza de Salvador Mazza.

Gastón inició su carrera en la adolescencia. “A las 16 años grabé mi primer disco y al poco tiempo conocí a Zamba Quipildor, quien no dudó en apadrinarme. Me llevaron a Argentinísima y de la mano de Julio Márbiz aterricé directamente en Cosquín”, contó Cordero.