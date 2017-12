La FIFA redujo la sanción a Guerrero y podrá jugar el Mundial de Rusia

La suspensión de un año dictada contra el peruano Paolo Guerrero por dopaje fue "reducida a seis meses", anunció este miércoles la FIFA, por lo que el atacante podrá disputar el Mundial de Rusia-2018. "La Comisión de Apelación de la FIFA, después de haber tenido en cuenta las circunstancias del caso, especialmente el grado de error del jugador, estimó que un tiempo de indisponibilidad de seis meses sería una sanción proporcionada", explica la Federación Internacional de Fútbol.

De esta manera, la suspensión que cumple desde el 3 de noviembre pasado, que le impidió jugar los partidos de repechaje contra Nueva Zelanda, tendrá vigencia hasta el 3 de mayo y no abarcará el tiempo de acción de la Copa del Mundo, comprendida entre el 14 de junio y el 15 de julio. No obstante, el abogado del jugador informó que la defensa aún no está terminada y va a llevar el caso hasta últimas instancias de la Corte Arbitral del Deporte para intentar la absolución definitiva. Guerrero había dado positivo para benzoilecgonina, el principal metabolito de la cocaína, en los estudios antidopaje que le realizaron en el partido Argentina-Perú el último 5 de octubre, por las Eliminatorias Sudamericanas.