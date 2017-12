Para Angelici es complicada la vuelta de Gaitán

El presidente de Boca, Daniel Angelici, aclaró hoy que "es muy complicado" que Nicolás Gaitán regrese a Boca, a pesar de que el propio futbolista no le cerró las puertas a una vuelta.

El dirigente amplió su escepticismo: "Seguramente Atlético lo quiera vender. Y además tiene un contrato muy elevado".

No obstante, Gaitán no le cerró la puerta a la posibilidad de jugar en Boca ya que tener un mayor protagonismo le puede dar la chance de meterse en la lista de 23 convocados para Rusia 2018.

Según le dijo a NA su representante José Iribarren, "hay posibilidades de Inglaterra y Francia, pero Boca siempre seduce".

Angelici tuvo varias charlas con el empresario y sabe que el jugador, que no será tenido en cuenta por el Atlético de Madrid, no descarta un regreso al país.

La idea de Gaitán es tomar una decisión en los próximos quince días y en ese sentido, la prioridad es cerrar una propuesta en el viejo continente.

Si transcurrido ese tiempo no se da esa chance, la posibilidad de un préstamo con Boca "es viable siempre y cuando se pongan de acuerdo las instituciones", según Iribarren.