El senador Pablo González le respondió al ministro de Salud. “La salud debería estar en la agenda de Gobierno y no ocurre”, dijo.

"Mascarello no resuelve problemas y busca culpables"

Ante las declaraciones del ministro de Salud, Roque Mascarello, publicadas por este medio en su edición de ayer, en las que el funcionario hace referencia a la problemática de la salud y del servicio del PAMI en Orán, apuntando contra el senador y socio del Sanatorio Gemes, doctor Pablo González, El Tribuno mantuvo una entrevista con el profesional. "Siempre que hablé sobre la crisis sanitaria de Orán, fui crítico de la problemática del hospital; siempre hablé objetivamente y lo hice con todos los gerentes, no solo con Sosa", expresó, y aclaró que esta situación no es nueva y excede a esa gerencia y sostuvo que el Ministerio busca un responsable.

Con respecto a la acusación del ministro de Salud sobre el PAMI y las maniobras para derivar a los afiliados, González fue tajante al declarar: "No voy a polemizar siguiendo las declaraciones del ministro. Estaría bueno que se preocupe y vea las condiciones en que el PAMI pretendía negociar con las clínicas de Orán. Además, la crisis no fue solo en Orán, sino en toda la provincia y en Salta también. Pretender explicar que yo soy el responsable también de la falta de acuerdo con las otras clínicas privadas de Orán no tiene sentido; jamás podrían recibir directivas mías. Además, el hospital público debe estar preparado para atender a toda la población por más que tengan obra social. Eso está amparado y avalado por la Constitución".

Con respecto a la falta de cobertura a los afiliados del PAMI, dijo que desde lo económico era inaceptable para las clínicas. "Uno, frente a una institución, también tiene una responsabilidad. La empresa debe ser viable y sustentable en el tiempo, y tampoco podíamos brindar una mala atención a los pacientes. Por eso nos hemos negado al contrato que proponía PAMI, porque la variable de ajuste era bajar la calidad de atención. Ese contrato nos comprometía a brindar malos servicios a la gente", dijo. "No se puede atender menos gente, ni proponer algo distinto porque es el PAMI el que impone las condiciones. Ellos arman el proyecto en Buenos Aires y a Salta solo llega el formulario donde se coloca el nombre del prestador y la firma, nada más. Proponían un contrato que no era viable ni para los afiliados, ni para la clínica", aseguró.

Monotributistas

González afirmó una vez más que los contratos que se publicaron en El Tribuno son contratos de locación de servicios, es decir contratos para monotributistas.

"Dice que la prorroga es desde enero 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017, sin embargo se puede ver claramente que el ministerio recién firmo dicha documentación en julio del mismo año", indicó.

"El jueves presenté proyectos en el Senado pidiendo insumos, equipamiento y mobiliario especialmente para la guardia; y un segundo proyecto pidiendo la prórroga de la continuidad de los monotributistas en sus puestos de trabajo, dado que el contrato se les vence este 31 de diciembre", señaló.