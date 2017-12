Organizaciones reclamaron en las puertas del Grand Bourg

Se movilizaron a Casa de Gobierno pidiendo bolsones navideños y los recursos para los comedores y merenderos que no llegan. Finalmente hubo arreglo.

Fue una mañana caliente de diciembre por las protestas de agrupaciones sociales en las calles de la ciudad. Fue también un reclamo sin violencia.

Los diversos colectivos congregados en torno de la denominada Multisectorial estuvieron en la mañana de ayer reclamando en las puertas del Centro Cívico Grand Bourg.

Una mezcla de manifestación y cacerolazo fue protagonizada por al menos 300 personas en la rotonda de acceso a la Casa de Gobierno de la Provincia. Toda la feria ambulante de comidas, empanaderas, sangucheros de milanesas y bebidas se armó en un momento.

Según los manifestantes, el reclamo fue por la falta de entrega de bolsones y ayudas a comedores y merenderos de la toda la provincia de Salta.

"Hay un compromiso del gobierno de Urtubey que no está siendo cumplido. Justo para Navidad nos cortaron la ayuda para dar de comer a unas 10 mil personas que tenemos en nuestros comedores y merenderos", dijo Beto, quien aseguró que a las 9 fue la convocatoria. Estuvieron cuadros de la Corriente Clasista Combativa (CCC), Movimiento La Dignidad, del Partido Comunista Revolucionario, y de la Central de Trabajadores de la Economía Popular CTEP). También estuvo la cúpula de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE) apoyando con vehículos y gacebos.

Antes del mediodía hicieron ingresar a delegados que fueron a dialogar con las autoridades del Poder Ejecutivo. Los delegados mantuvieron un encuentro con los ministros de Economía, Emiliano Estrada; la de Asunto Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz, y de Gobierno, Marcelo López Arias.

Sin embargo, no hubo respuesta favorable y eso fue anunciado en un cuarto intermedio. Nelson Salazar, uno de los dirigentes que acudió a la negociación, dijo que "vinimos todo el año pidiendo trabajo y ayudas para los merenderos y comedores. Ahora se viene Navidad y hay compañeros que no pueden ni llevar un pan dulce a la mesa. Se tiraron la pelota unos a otros, pero respuesta concreta no hubo", dijo.

En una improvisada asamblea decidieron quedarse más tiempo en las puertas del predio en el intenso calor y con los niños a cuestas.

En el ambiente se respiraba un clima de protesta total hacia todos los funcionarios. Si bien todos apuntaban a Edith Cruz, en el fondo se daban cuenta de que todos los problemas surgieron por el pacto fiscal y por el achicamiento que está teniendo el Estado provincial.

"Nosotros sabemos que el ajuste se viene para los más pobres. Es por eso que pedimos a todos un cambio de política", dijo Viviana Báez.

La gran mayoría de los presente fueron mujeres. El hecho de que los recortes de la reforma previsional también se vienen en la Asignación Universal por Hijo unificó todos los reclamos junto a los de los jubilados.

"Nosotros cobramos un poco más de mil pesos por hijo. Ese dinero, que no nos alcanza para nada, nos recortan. Por eso, y por nuestros abuelos también, es que venimos hoy a protestar", aseguraron.

Pasado el mediodía, los delegados volvieron a ingresar y el bloqueo se mantuvo dificultando la salida de los trabajadores de la Casa de Gobierno provocando malestar.

El convenio y el futuro

La reunión de la tarde fue organizada por el coordinador del Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario, Martín Wierna.

En un primer momento había alegado que por “razones climáticas” se habían cortado los insumos para merenderos. Finalmente se arregló ese tema. “Saben que las organizaciones le paramos el hambre a los pobres y por eso cedieron. Ahora vamos a pasar una Navidad sin hambre”, dijo Noemí López, secretaria gremial de la CTA Autónoma. No habrá bolsones navideños y eso fue aceptado por todos.

Para el martes que viene hay una reunión clave en donde se definirá el futuro de las cooperativas.

“Nosotros pedimos trabajo”, concluyó López.



