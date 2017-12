Taxistas piden un aumento superior al 16,5%

La suba en la tarifa de taxis y remises es inminente. Se espera que la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) la concrete la semana que viene. En estos momentos, el organismo provincial está realizando la consulta pública por las nuevas tarifas y así se definirá cuál será el incremento final. Según trascendió, desde la AMT autorizarán un aumento del 16,5%, monto que el presidente de la Asociación de Taximetristas de Salta (Atasa), Ramón Gerardo Vaso, remarcó como insuficiente. "Nosotros como institución rechazamos lisa y llanamente el cuadro tarifario propuesto por la AMT porque seguimos estando en un estanco económico laboral con esas tarifas y por eso se la rechazamos", reafirmó Vaso.

Con el nuevo cuadro, la bajada de bandera diurna va a costar $20,32, mientras que la nocturna pasará a $21,50. La ficha costará $1,46 durante el día y $1,52 en la noche y ahí es donde se presenta el gran error, según el presidente de Atasa. El cuadro tarifario que está proponiendo tiene una bajada de bandera más económica, pero una ficha más cara. "En la tarifa diurna nosotros pedimos $19,20 para la bajada de bandera y $1,92 para la ficha. Para la nocturna queremos que sea de $21,16 y $2,16 la ficha. En este caso, hay una relación automática del 10% entre la bajada de bandera y la ficha. A nosotros, lo que más nos interesa es la ficha porque nuestra ganancia está en los kilómetros recorridos", explicó Gerardo Vaso.

El titular del gremio de los taximetristas calificó al nuevo cuadro tarifario como una "ignominia total" que resulta "perniciosa" para el sector que representa. "Es absurda y barata. Nunca vamos a poder tener el poder adquisitivo para prestar un buen servicio con vehículos en condiciones", expresó Gerardo Vaso. Y agregó: "En la Autoridad Metropolitana de Transporte impera una entropía absoluta en lo que es el manejo del transporte público en la ciudad de Salta, que para nosotros está totalmente desmadrado".

Reclamo

Desde hace cinco años la Asociación de Taximetristas viene solicitando un enganche automático con la tarifa de Buenos Aires al 60% del valor de allá, además que haya una diferenciación entre la tarifa diurna y nocturna de un 20%, porque si no, no se están adecuando a las leyes laborales que protege el trabajo nocturno. Otro punto que destacó es que están pidiendo que se implante el 20% de la diferenciación en los servicios de taxis y remises.

"Hoy, en nuestro sector tenemos algo más peligroso que la inflación y es que estamos sumergidos en una estanflación porque se nos escapan todos los costos, tanto fijos como variables, y nos quedamos con la tarifa retenida. De ahí que vamos a tener por siempre una prestación totalmente deficiente con el tema de los vehículos", criticó el referente.

Consideró que la AMT no está tomando en cuenta el "capital de inversión de trabajo" para la confección de la readecuación tarifaria, ya que no toman todos los gastos extras que deben hacer los taxistas para reparaciones o mantener el coche en condiciones. "Por eso siempre vamos a estar con esa pérdida porque son costos variables que inciden en la economía de toda empresa", afirmó.

Dijo que van a seguir sosteniendo la necesidad de tener la cláusula gatillo para la readecuación tarifaria cuando se produzcan subas en los combustibles porque si no, consideró Gerardo Vaso, siempre van a estar en pérdida.

"La Asociación Taximetrista no va a permitir que nos den migajas, no permitiremos que se vulneren los derechos que nos asisten como trabajadores y como ciudadanos; no vamos a entregar el sector bajo ningún punto de vista y vamos a luchar para que si no se corrige la situación del transporte público que afecta al sector taximetrista vamos a ir hasta las últimas consecuencias en el aspecto legal para que esto se corrija", finalizó Gerardo Vaso.