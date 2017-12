Cómo funcionarán los servicios para estas fiestas

En la ciudad de Salta, no habrá recolección desde las 21 del domingo hasta la misma hora del lunes 25

Desde Saeta se informó que el domingo 24, los colectivos circularán de forma normal hasta las 22.

El 25, en tanto, los distintos corredores comenzarán a circular por la ciudad a las 10 de la mañana y hasta las 22. Hay que recordar que habrá un servicio muy reducido.

A las 0 hora del 26 se retoma el servicio nocturno, que con el paso de las horas será el habitual.

Este mismo esquema de trabajo aplicará la empresa para el Año Nuevo, por lo que las frecuencias del 24 se repetirán el 31 de diciembre y las del 25 serán igual a las del 1 de enero. Desde Saeta se pide a los usuarios tener mucha previsión y no salir a tomar colectivos a última hora para evitar inconvenientes.

Suele pasar que la gente espera hasta último momento para volver a su casa.

Hospitales y salitas

El Ministerio de Salud dio a conocer cómo trabajarán hospitales y salitas para Navidad. El hospital San Bernardo tendrá su guardia activa habitual, con las especialidades de cirugía, clínica médica, traumatología, cardiología, neurocirugía, odontología, bioquímica, neurología y anestesia entre otras.

El Hospital Público Materno Infantil realizará la atención en la emergencia pediátrica y de la maternidad, guardia en los sectores de internación, terapias intensivas, cirugías para casos de emergencia y especialidades críticas. Estarán habilitados los sectores de apoyo, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Las guardias del hospital Papa Francisco atenderán en las especialidades de pediatría, clínica general, clínica médica, tocoginecología y de enfermería las 24 horas. La gran mayoría de las salitas tendrán guardias.

En la ciudad

La Municipalidad informó el cronograma de servicios del feriado de Navidad del lunes 25 de diciembre. No habrá recolección de residuos nocturna el 24 de diciembre, ni matutina el 25. Desde la empresa Agrotécnica Fueguina se hizo saber que el servicio no funcionará desde las 21 de la Nochebuena del 24 de diciembre, hasta las 21 del 25 de diciembre.

Por ello se recomendó a los vecinos prestar atención a su turno de recolección habitual y respetar los días y horarios en que no deben sacarse los residuos a la calle, para evitar focos de microbasurales en la ciudad.

Cabe recordar que los trabajadores de la recolección tienen sólo 4 feriados al año: Navidad, Año Nuevo, Viernes Santo y Día del Trabajador.

Cementerios

En cuanto a los cementerios municipales De la Santa Cruz y San Antonio de Padua, se informó que atenderán el sábado, domingo y lunes, por inhumación de 7 a 19, en tanto que la administración funcionará de 7 a 13, únicamente.

Mercado San Miguel

Desde el mercado San Miguel se dieron a conocer los horarios de atención. Ayer, la atención fue normal, de 8.30 a 14, y de 17 a 22. Mañana 23 la atención se realizará en el mismo horario, mientras que el domingo 24 atenderá de 7 a 17. El lunes 25 las puertas del mercado permanecerán cerradas, volviendo a su horario habitual de atención el martes 26.

Control Comercial

La Subsecretaría de Control Comercial dispondrá de todos sus inspectores para la supervisión de la actividad comercial en el microcentro de la ciudad y el parque San Martín.

Natatorios

La Secretaría de Desarrollo Social informa a los vecinos y turistas que para resguardar la seguridad de todos, durante y después de la fiestas de Navidad y Año Nuevo, las puertas de los natatorios municipales permanecerán cerradas.

Una vez concluidas las festividades, el ingreso a las personas se reanudará con total normalidad el martes 26 de diciembre y el 2 de enero 2018 en el balneario Carlos Xamena, natatorio Juan Domingo Perón y Nicolás Vitale.