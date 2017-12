“El sector privado sostuvo la baja que hubo en la obra pública en determinados momentos”

El 18 de diciembre, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines (Copaipa) eligió a las actuales autoridades para el período 2017-2018. Nuevamente, el ingeniero en Construcciones Felipe Guillermo Biella Calvet resultó elegido y comenzará su cuarto mandato consecutivo. El referente recibió a El Tribuno en las instalaciones de la entidad, ubicada en la intersección de calles Zuviría y General Güemes.

Luego de repasar los logros obtenidos en el año, Felipe Biella analizó con profundidad el escenario económico del país, más precisamente el sector en el que es especialista: la industria de la construcción, a la que consideró fundamental para la recuperación económica. “Este crecimiento que tuvo la economía vino por un lado de la madre de toda la industria que es la construcción por el efecto multiplicador que tiene y no solo en el área pública, sino el impulso que tuvo en el área privada ha sido muy importante”, resaltó el referente.

Otro año más fue elegido presidente del Copaipa...

Es un gran honor y compromiso que te reelijan, particularmente que fue con el consenso de todos ya que fue por unanimidad de los consejeros. Por un lado estamos contentos por otro lado muy comprometidos a seguir trabajando para el desarrollo de nuestra comunidad.

¿Qué balance hace de este año?

Si tenemos que hacer un balance de este año, creo que hemos tenido una cantidad de iniciativas conjuntas con otras organizaciones y consejos que fueron muy positivas. Una de ellas, que hay que destacar, tiene que ver con tratar de acortar los plazos para la aprobación de planos en todos los ámbitos. Desde nuestro Consejo, y otros con los que tenemos intereses en común como el Colegio de Arquitectos, hemos implementado la presentación digital de planos y a su vez hemos logrado que la Municipalidad acepte este gran desafío que es recibir los planos en formato digital. Esto te permite agilizar los trámites de manera importante y a su vez disminuir los gastos. En este sentido, estamos trabajando para que el año que viene se pueda operacionalizar y generalizar este concepto en todas las organizaciones que trabajan en proyectos en Gasnor, Aguas del Norte, en la Dirección de Inmuebles y por supuesto los municipios.

¿Cómo cierra el año la actividad que usted representa? Sobre todo porque hubo una gran reactivación en la obra pública.

Los motores de la economía han sido la industria de la construcción, la metalmecánica y la agroindustria; y todos los profesionales que están vinculados a esas áreas están matriculados en este consejo. Sin lugar a dudas, el rol que han cumplido los matriculados en esos espacios es fundamental. Este crecimiento que tuvo la economía vino por un lado de la madre de toda la industria que es la construcción por el efecto multiplicador que tiene y no solo en el área pública, sino el impulso que tuvo en el área privada ha sido muy importante.

Me gustaría hacer hincapié en lo que dijo, que la construcción privada también fue protagonista.

La motorización tiene que ver con un cambio muy importante que hubo en la macroeconomía y fundamentalmente con el hecho de que en este momento existe disponibilidad para los adquirentes de inmuebles numerosas líneas de crédito. También los proyectos de participación público-privado que garantizan el financiamiento de emprendimientos constructivos a través de opciones crediticias que no existían. Argentina ha tenido la buena noticia de que el riesgo país ha caído y eso hace que conseguir dinero a nivel internacional resulte más barato y obviamente esto impulsa, sin lugar a dudas, todas estas cuestiones. El crecimiento de la economía por otra parte hace que los segmentos medios o intermedios vean mejorado de manera real sus ingresos y esto les permite calificar para estos créditos. Es un circuito virtuoso. Muchos ciudadanos que eran inquilinos, hoy son propietarios y pagan una cuota asimilable a un valor de un alquiler, pero estás comprando tu vivienda.

¿Cuánto creció la inversión privada este año?

Un 30% ha crecido la inversión privada; y te digo que inclusive el sector privado sostuvo la baja que hubo en la obra pública en determinados momentos por diferentes cuestiones porque no se transferían los fondos nacionales. Vos viste que este Plan Belgrano que está tan promocionado por ahí no se ha puesto en marcha más que en algunos lugares. También, el gasto público a nivel nacional ha crecido y esto ha implicado algunos recortes para las provincias que están evaluando como lograr un equilibrio fiscal y esto hizo que en algunos casos la obra pública tengan algún decrecimiento.

Para el año que viene se espera que haya un recorte en la obra pública en la provincia. ¿Qué expectativas tienen desde el sector público para el año que viene?

Yo entiendo que las obras públicas que ya están comprometidas se van a sostener. Seguramente, en el ajuste que tiene que hacer el Estado para lograr una mejora en los números tendientes al equilibrio fiscal, algunas obras van tener un ritmo menor, pero eso se compensa con la iniciativa y el empuje de la actividad privada.

Este año que se inicia una de las claves del Gobierno nacional van a ser las obras que tengan participación público-privada. ¿En qué consiste este modelo?

Es un mecanismo que es muy interesante porque en muchos lugares del mundo es muy exitoso pero se tienen que dar ciertas condiciones. Lo interesante de esto es que los privados pueden presentar proyectos constructivos y que en la etapa de obra pueden ser financiados por el Estado o inclusive desde los bancos pero a una tasa que sea competitiva, que eso hoy es virtualmente imposible. A su vez, se ejecuta o se realiza un proceso de venta de esos inmuebles y el crédito que se sacó se paga con esas hipotecas que se generan. Entonces es un circuito virtuoso que por un lado es beneficioso para la banca porque va a tener hipotecas de muy buena calidad sobre inmuebles nuevos. Por otro lado, también es muy bueno para el sector privado que hoy no cuenta con herramientas de financiamiento de este tipo de proyectos. Para el potencial adquiriente de ese proyecto es muy bueno porque cuenta con un crédito a largo plazo a una tasa que es muy baja pero que tiene algo para tener en cuenta que se ajustan con inflación.

Es fundamental la inflación...

Mientras el Gobierno siga haciendo este esfuerzo para que la inflación converja por debajo de un dígito esto funciona muy bien, el tema es que si no se logra controlar la inflación todos estos proyectos van a ser de un poco más de riesgo porque la cuota se te va actualizando, no solamente por la tasa de interés sino por la inflación. En la que sea igual a la que tienen nuestros países vecinos que están entre 3 y 5 puntos, no hay mayor problema. El tema es que si la inflación vuelve a acelerarse, cosa que yo no creo.

¿En el sector tienen miedo que la inflación se vuelva a disparar?

No, percibimos que se están haciendo todos los esfuerzos para combatir la inflación. Lo que pasa es que hay un déficit fiscal muy importante y este proceso de recortar gastos es muy paulatino entonces no se va a dar de un año para otro. Si las cosas seguirían así, dentro de tres años o cuatro probablemente tengamos una inflación similar a la de Chile o Brasil.

¿Qué opinión tiene sobre la manera en que el Gobierno está intentado bajar la inflación?

Podemos tener muchas divergencias con lo que hace el Gobierno, pero hay que reconocer que los índices son reales y los índices permiten planificar, programar, saber donde estás parado. Hasta hace poco, todos los índices que tenían que ver con las variaciones de precios o que tenían que ver con la canasta básica, todos los que eran sensibles socialmente eran falaces y no confiables.

Salta tiene un déficit habitacional muy importante. Se habla de que más de 70.000 familias tienen problemas de viviendas y cada vez más familias que quedan afuera, ¿cuál es el problema? ¿Falta de servicios básicos o no hay lugares dónde construir?

Cuando vos quieres incorporar terrenos en la periferia te das con un gravísimo problema que no tienen los servicios. Es por esto que resulta fundamental la planificación. Nosotros no podemos construir un barrio que no cuente con los servicios. Se han dado muchas circunstancias en donde se han construidos viviendas y después se ve como se subsana el tema de los servicios. Eso va en detrimento del servicio que se está brindando. Lo que tenemos que entender es que la tarifa de los servicios han sido muy manipulada en los últimos años y no ha permitido inversiones. Se cobraba para mantener el costo fijo y operativo de los servicios. La tarifa tiene que contemplar la reinversión, porque las instalaciones y la infraestructura envejecen y se vuelven obsoletas.