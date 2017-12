La tecnología como parte del control de la salud integral

La cantidad de dispositivos que hoy pueden conectarse a diferentes áreas industriales y de servicios han abierto una enorme cantidad de posibilidades para lograr más eficiencia y calidad.

Según el estudio Technology Landscape 2020 realizado por la corporación multinacional Citrix Systems, en los próximos cinco años habrá 25 mil millones de objetos comunicados entre sí. La salud no está exenta de estas posibilidades, pero además de abrirse alternativas a partir de los dispositivos conocidos (smartphones, tablets y más), se genera por ejemplo el desarrollo de sensores para emitir diferentes tipos de información sanitaria, variables de los pacientes en tratamiento, seguimiento de la efectividad de medicamentos e infinidad de otras opciones. Aunque una verdadera tecnología disruptiva que podría cambiar la concepción de cómo vemos la industria de la salud, será la nanotecnología y todo su abanico de posibilidades, lo que sumado a la Internet industrial cambiarán, en los próximos años, los conceptos de cómo gestionar la relación médico-paciente, el mejoramiento de la calidad de vida del enfermo, las técnicas de diagnóstico y tratamiento, nuevas maneras de hacer prevención sanitaria y mayor eficiencia en el gasto de salud.

“Creo que aún no estamos conscientes del verdadero alcance que esta tecnología pueda ofrecer. Con la implementación de la tecnología en el área de salud, se podrán resolver trámites y hacer la vida más fácil cuando tengamos que interactuar con el sistema de salud. Esto no apunta a eliminar la relación médico-paciente, sino a hacer las cosas más simples, por ejemplo: historia clínica personal accesible de cualquier dispositivo, obtener informes de laboratorio desde el smartphone, poder hacer consultas a través de videoconferencia con el médico de cabecera en cualquier lugar. Son algunas de las facilidades que cuando estén disponibles se adoptarían de inmediato”, afirma Alejandro Bianchi, presidente de Liveware IS.

Primero, prevenir

En salud, la prevención es un área crítica para anticipar y preparar planes de salud que prevengan enfermedades y anticipen problemas sanitarios. En este sentido, la información es crítica y la empresa Big Data viene a ayudar a explorar esa información y ofrecer modelos predictivos y prescriptivos que permitan proyectar en consecuencia. Pero la firma sola no puede dar las soluciones; son necesarias políticas de Estado que incluyan el ámbito privado para que se den las condiciones y que esta tecnología sea útil en todos los estratos de la sociedad.

Actualmente existen diversos sensores para, por ejemplo, hacer algunos análisis de variables clínicas como hepatograma, glucemia y otras. Estos sensores están embebidos en dispositivos móviles. Los avances son constantes a nivel global y en pocos años se podrá monitorear en forma remota a un paciente. Por ejemplo, aquellos sometidos a trasplantes y que deban ser controlados de manera ambulatoria, a partir de un conjunto de sensores que estarán emitiendo información hacia un centro de salud que estará verificando por cualquier alteración que requiera atención urgente.

Los beneficios con el uso de la tecnología se observarán en una mejor calidad de atención, mayor dedicación al paciente, menor burocracia del papeleo, mejoramiento de la gestión del gasto médico y mayor integración para compartir información que redunde en mejores tratamientos. Desde el punto de vista del paciente habrá una mejora en la calidad de atención, menos estrés, ya que dispondrá de diferentes maneras de interactuar con el sistema y con su médico. Como todo proceso de transformación digital requiere trabajo multidisciplinario, (primero y principal con el profesional médico) y cambio de cultura.

El médico dispondrá de variadas maneras de interactuar con sus pacientes, recibiendo información desde diferentes fuentes, fundamentalmente de la historia clínica personal de cada paciente. El podrá definir cuándo es necesaria una consulta personal o simplemente hacer una revisión a través de una videoconferencia. Va a disponer de los resultados de diferentes estudios casi al instante a través de Internet y aplicaciones en la Cloud. Las posibilidades de interconsulta virtuales acelerarán los diagnósticos complejos. Aunque será relevante mantener la relación de confianza entre el profesional y su paciente.

Bianchi asegura que “la tecnología debe ayudar a que la vida de un enfermo sea cada vez más sencilla con el foco puesto en la persona y la comprensión de su situación integral, no como un hecho aislado de la unidad que es la persona. Si la tecnología no ayuda a lograr esto último se habrá fracasado en su objetivo primario. IoT, la Internet Industrial, Real Time Analytics y la computación cognitiva serán una ayuda imprescindible del profesional médico y cambiarán de manera radical lo que hoy entendemos por un sistema de salud”.

Por último, habrá que considerar los aspectos legales y normativos que, junto con la seguridad de la información, deberán ser revisados para lograr esta transformación.