“El Mesías”, concierto navideño de la Sinfónica para cerrar el año 

Cuando Georg Friedrich Händel concluyó su extraordinaria obra “El Mesías”, a fines del verano de 1741, dijo: “Dios me ha visitado”.

Es que resultó la culminación de muchos años de trabajo en su vida como compositor, que llevó adelante con una serie de altibajos y búsqueda de fama, dinero y reconocimientos. Fue a partir de esta obra que se redescubrió a sí mismo, lo que le permitió reflexionar: “Yo mismo he estado muy enfermo y ahora estoy curado. Estuve preso, y ahora estoy en libertad”.

Esos sentimientos y concepción artística serán interpretados hoy por la Orquesta Sinfónica de Salta, que a las 21 dará su último concierto del año en la Catedral Basílica, con la participación de la soprano Laura Rizzo, la mezzosoprano Verónica Canaves, el tenor Pablo Pollitzer y el bajo Sergio Wamba, quien además es salteño.

Se sumarán el Coro de Cámara de la Ucasal que dirige el maestro Jorge Lhez, a su vez director de la orquesta en este concierto, y el Estudio de Canto Litúrgico, a cargo de Fernando Oyarzún.

“El concierto de Navidad ya es tradicional, el último del año y el único que se hace en la Catedral. Vamos a presentar una selección del oratorio El Mesías, con un grupo de 40 coreutas aproximadamente y 30 músicos de la Sinfónica”, le anticipó Lhez a El Tribuno.

La obra original tiene una duración de casi tres horas, por lo que en esta presentación se hizo una selección de una importante parte, con arias cuidadosamente elegidas para un concierto que durará una hora y media. Las voces que acompañarán son especialistas en el periodo barroco y, en el caso del salteño Wamba, se trata de una figura que está especializándose en el Instituto de Arte Superior del Teatro Colón.

“Para esta presentación, la Catedral es espectacular, no solo por el marco que ofrece su estructura y belleza arquitectónica, sino por el sonido y cuando está llena de gente se logra una acústica muy buena para los espectáculos sinfónicos corales. En general, las iglesias tienen una reverberancia no del todo óptima, propio de su estructura, pero en la Catedral suena muy bien la orquesta y coro, más aún con la gente. Es apabullante y maravilloso”, remarca Lhez.

Un año productivo

Para Lhez, 2017 fue un excelente año en la Sinfónica. “La orquesta siempre estuvo cerca de la gente, desde que nació, hace 16 años, y ahora recibiendo al nuevo director titular, Noam Zur. Tanto en el Teatro Provincial como en iglesias, barrios y otros ámbitos donde hizo presentaciones, buscamos repertorios innovadores, exigentes tanto para el público como para los músicos, algo que se evidenció claramente con el estreno de la 9ª Sinfonía de Mahler. Como el objetivo es estar siempre junto a la gente, los repertorios son elegidos especialmente, ya que acompañamos el crecimiento de la orquesta y junto a ella el de la gente. Esa íntima unión se sostiene en el tiempo y vamos evolucionando juntos. Es tan fuerte esto que los salteños tienen incorporada y naturalizada la música de la Sinfónica y eso nos pone en un compromiso aún mayor respecto de lo que ofrecemos. Somos una orquesta joven y queda mucho camino por recorrer”, concluyó.

La orquesta, que tras el concierto de esta noche tendrá un receso, volverá a mediados de febrero con una extensa grilla, ya preparada, con cuatro conciertos en marzo y una rica programación de todos los cuerpos que conforman el Instituto de Música y Danza de la Provincia.