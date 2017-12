"La gobernadora María Eugenia Vidal me quiere ver preso"

El intendente de la localidad de Ensenada, Mario Secco, acusó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de querer verlo "preso" para "mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas", al referirse al rechazo de su pedido de eximición de prisión en una causa iniciada en su contra por coacción agravada derivada de su irrupción en la Legislatura bonaerense el martes último. "La gobernadora quiere ver preso al intendente de Ensenada para mandarle un mensaje a todos los intendentes peronistas", sostuvo Secco, afirmando ser víctima de una "persecución" por ser un jefe comunal "que se para de manos". Allí, el intendente kirchnerista aseguró que fue la gobernadora quien lo "hizo imputar por coacción agravada, más otros delitos" para llevarlo "preso". El fiscal penal de La Plata, Marcelo Romero, imputó a Secco de los delitos de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa, por haber irrumpido el 14 de diciembre último, durante un cuarto intermedio, en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense. La fiscalía analiza las filmaciones del incidente con el fin de precisar la conducta del intendente kirchnerista y la comisión de los delitos imputados, estimándose que la semana próxima se pedirá su detención. Secco abundó en su planteo de una supuesta persecución política en su contra: "La gobernadora no me puede disciplinar, no me puede condicionar. Lo mío es ideológico. No me pudieron ganar en las urnas. No me pudieron encontrar nada, me hicieron más auditorías que al Banco Nación", consideró. Secco fue imputado por ingresar el jueves pasado junto a un grupo de personas al recinto de la Cámara de Diputados bonaerense durante una sesión en cuarto intermedio y con los legisladores en las bancas, y el fiscal que instruye la causa evalúa pedir su detención. Ayer, la Justicia penal de La Plata rechazó un pedido de eximición de prisión presentado por su defensa. "La gobernadora dice que entro a la Cámara con barrabravas; no había ninguno. Dice que fui a defender las leyes de privilegio; ese día no se votaban las leyes de privilegio. Es una burra. Hay una persecución contra un intendente que se para de manos", concluyó.

“Besitos desde Cancún“

La Justicia de Corrientes pidió la captura de 2 exintendentes kirchneristas de la localidad de Perugorría, acusados de desviar $45 millones que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Ayer llamó la atención un tuit de Lesieux. La exintendenta escribió: “Ya estamos en Cancún, besitos”.

Angelina Lesieux (estuvo al frente del municipio desde 2013 a 2017) y Jorge Corona (de 2005 a 2013) están casados. La Policía correntina los fue a buscar el martes pasado a su domicilio pero “la persona que estaba en la casa no tuvo manera de contactarlos”, informó el juez de Instrucción de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Martín Vega, que está a cargo de la investigación.