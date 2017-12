Un abuelo de 83 años, a punto de ser desalojado

Entre sueños, sentado frente a caras que le parecen familiares pero que no reconoce, don Tomás toma el té que su hija le da en la boca. Tiene 83 años y padece de mal de Parkinson y Alzheimer. Su historia clínica advierte que sufre una discapacidad física del 85% y una discapacidad mental del 90. En estas condiciones, este hombre no es capaz de comprender qué es lo que ocurre en su casa. Por qué personas de rostros nuevos entran en su dormitorio, lo observan y se retiran. Don Tomás Calisaya está a punto de ser desalojado de la casa en la que vive hace 50 años. Donde crió a sus hijos, donde falleció su pareja y donde hoy su hija de 65 años lo sigue acompañando.

En diálogo con El Tribuno, el abogado Roberto Elio Gareca que lleva adelante el caso desde hace pocas semanas, advierte que el proceso judicial de los Calisaya está lleno de vicios. "Cuando este caso llega a mi estudio ya tenía una sentencia firme. Cuando la familia Calisaya inicia los trámites de posesión veinteañal se produce una serie de vicios en el caso. Obtienen un fallo en contra y no presentan un pedido de anulación, lo que deja la sentencia firme. En esa situación llega el caso a mi manos", detalló el letrado.

En las últimas semanas, Gareca presentó un recurso de amparo explicando en detalle los "vicios" que encuentra en la causa, a los fines de reclamar que se analice nuevamente. La jueza a cargo de la causa rechazó este recurso de amparo y ordena el desalojo inmediato de la propiedad. Cuando el oficial de Justicia se presentó en el domicilio de los Calisaya, recorrió la vivienda y se encontró con don Tomás y esto fue informado. El abuelo de 83 años padece de varias enfermedades que afectan su movilidad por lo que pasa sus días postrado en una cama.

En los 50 años que llevan viviendo en San Juan al 2400, la familia Calisaya tomó posesión del espacio y levantó allí un vivienda que consta de una baño, un cocina y dos dormitorios. La posesión veinteñal es un recurso por el cual se adquiere un inmueble por el transcurso del tiempo -20 años- y la inacción de quien es titular registrado. Las obras que se llevaron adelante en esta propiedad se realizaron con animo de cuidar la propiedad. "Estas y otras situaciones se dan en este caso pero lamentablemente se generaron algunos vicios durante su tránsito en los tribunales", destaca Gareca. El defensor de la familia Calisaya dijo que "en este momento", la Justicia todavía debe expedirse sobre un nuevo recurso de amparo presentado para evitar el desalojo.

Por tal motivo, no puede aplicarse la medida a lo que se suma que un acto de Justicia no debe aplicarse generando un daño. Como sería en caso de don Tomás que, además de padecer una serie de dolencias, no tiene dónde mudarse y más en vísperas de las fiestas de fin de año.