Un espacio para la ayuda y contención

El Consejo Municipal de la Mujer es un área que ha sido creada con el objetivo de brindar un espacio hacia aquellas mujeres que buscan contención y apoyo ante distintas necesidades que las aquejan.

Su referente, Vanesa Chaud, ha sido nombrada hace poco menos de un mes en remplazo de Carolina Singh, que por decisión del intendente ocupa ahora el cargo de directora de Turismo.

Se acerca el fin de año y las más de 20 alumnas del taller de manualidades realizaron su muestra anual, la cual pudo ser apreciada por una gran cantidad de público que se acercó hasta la vereda del edificio ubicado en Melchora F. de Cornejo y Gemes.

En diálogo con El Tribuno, la doctora Chaud subrayó la importancia de contar con un área específica de esta magnitud en la ciudad.

"Las chicas estuvieron realizando la exposición final de trabajos del taller de manualidades. Lo bueno es que no solo los expusieron, sino también muchas los vendieron y así generaron un ingreso", dijo.

"La idea es brindar un lugar de encuentro y contención. Queremos difundir todas las actividades que vamos a hacer para que se cree un espacio y encuentren las herramientas necesarias para afrontar los distintos roles que les toca asumir. Es fundamental que sientan un apoyo compuesto por profesionales como psicólogos y abogados principalmente para la lucha contra la violencia de género", destacó.

Cabe señalar que las alumnas pertenecen a rangos de edades muy diversas, ya que asisten jóvenes y también personas adultas. Desde la oficina informaron que en los próximos días se van a reabrir los cursos de verano y está previsto realizar talleres de peluquería, automaquillaje, gimnasia y microemprendimientos. Asimismo, todas aquellas que tengan alguna idea en conjunto pueden dirigirse hasta el domicilio del Consejo y llevar la propuesta.

Un empleo

"Lo destacable es que ellas puedan compartir y en cierto punto encontrar tal vez un desarrollo laboral que tanto cuesta. Estamos planificando diferentes actividades que le puedan interesar a la sociedad y lo fundamental es que son totalmente gratuitas", dijo.

"Desde que asumí me encontré con un grupo muy bueno, que busca un desarrollo para su vida personal y desde nuestro lugar intentamos que eso se cumpla", agregó Chaud.

Días atrás, el intendente Solís decidió realizar algunos cambios en la cúpula de su gabinete y Chaud es una de las nuevas en el equipo.

a abogada reconoció que el llamado la sorprendió pero a la vez le generó un gran entusiasmo.

También para los niños

“Cuando me llamó el intendente fue un orgullo muy grande. Los temas que se tocan desde este lugar son cuestiones que yo ya las venía viendo desde mi profesión como abogada y vamos a buscar potenciar el Consejo Municipal de la Mujer, ya que no todos los municipios lo tienen y es un lugar que hay que explotar. No solo realizamos ayuda a mujeres sino también a niños en el aspecto psicopedagógico, ofreciendo un apoyo multidisciplinar”, indicó Chaud.