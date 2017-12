Un nuevo y brutal elemento da la razón a los padres de Luján y Yanina

"Cada día que pasa la verdad siento que la lucha por la verdad está cerca de reverdecer después de un largo invierno de más de cinco años", dijo ayer Gustavo Peñalva a El Tribuno, mientras informaba que su abogado, Pedro García Castilla, y su perito de parte Carlos Párraga estarán presentes en la conferencia de prensa a la que invita a todos los medios de Salta y del país.

En términos legales, el pedido de reapertura de la causa Luján Peñalva/Yanina Nuesch ya está en mesa de entrada del poder Judicial y recayó sobre el Juzgado a cargo de Mónica Mudsky. Se realizó el jueves 21. En ese contexto, Gustavo Peñalva señaló a través de nuestras páginas que tanto los peritos como el abogado de la familia responderán a todas las inquietudes y, si hay tiempo, se les acercará a los presentes algunas partes del informe final de la investigación que se llevó a cabo en los EEUU con criminólogos, forenses, científicos y expertos patólogos.

"Ese informe es el sustento básico de nuestro reclamo, más allá del dolor o de las heridas que no cicatrizan, como dicen aquellos que detractan nuestra lucha", dijo Peñalva, y agregó: "No es ni fue así. Buscamos la verdad para que no haya otras víctimas. Buscamos la verdad para que se termine de una vez por todas la impunidad y la protección algunos delincuentes. No aceptamos historias oficiales, por eso buscamos profesionales ajenos al medio, no contaminados con ninguna clase de arreglo".

El papá de Luján recordó los años en los que quedó prácticamente predicando en el desierto. Rememoró los comentarios sobre su persona y sobre el caso en sí y en ese ir y venir de la memoria, dijo: "Los expertos en EEUU hablaban hace meses ya de un perfil psicópata del pergeñador y posible autor de un doble homicidio".

"Cada día que pasa siento que la verdad está más cerca y que, desde algún lado del infinito, Luján desea la verdad para su verdadera eternidad. Hoy no quiero hablar del caso en sí. Los peritos explicarán el martes, a las 14.30, en Belgrano 635, todas las hipótesis y todas las pruebas que se colectaron para sostener la reapertura de la causa y poder avanzar en la esquiva búsqueda de la verdad de los hechos", dijo.

"Hay que saber que si no fue un doble suicidio es que entonces hubo un doble homicidio, y esa es mi lucha", finalizó.

Sus amistades confirman sus dichos

La nueva víctima hizo público su calvario en las redes

El caso

El caso de las muertes de Yanina y Luján, ocurridas en julio del 2011, fue cerrado a los meses y pocos días y el criterio para terminar con la investigación de la muerte de las jóvenes, fallecidas en condiciones únicas en el mundo, fue un "pacto criminal" entre dos adolescentes.

Un día jueves 5 de octubre de 2017, en la lejana ciudad de West Palm Beach, Estado de la Florida, Estados Unidos, un foro de expertos en criminalística y un equipo de forenses rubricaron que Yanina Nuesch y Luján Peñalva fueron víctimas de una mente psicópata y del accionar de más de una persona.

La conclusión de aquellos afamados forenses y criminólogos hoy está en Salta y dice sin ambages: "doble crimen".

>Una grave denuncia contra un ex de Luján

El día 3 de diciembre del corriente año otra grave denuncia de violencia demencial se sustanció en el Ministerio Público Fiscal, oficina de Orientación y Denuncia.

La rubricó una joven domiciliada en la zona sur en contra del exnovio de Luján Peñalva.

La muchacha de 26 años acusó al sujeto de haberle querido quitar la vida casi en el mismo lugar donde se produjo el crimen.

Fuentes inobjetables del barrio San Carlos corroboraron que la mujer denunció no solo públicamente sino a través de las redes el intento de homicidio del entonces “amigo”.

Consultado sobre el asunto, el padre de Luján dijo ayer que conocía este nuevo caso, que había leído incluso algunos Facebook. “Es público, muchas personas lo vieron y los capturaron”, dijo.

“Sabemos de esta denuncia y del terrible alcance de lo expuesto por esta joven, pero la palabra la tiene la Justicia de Salta”, señaló y agregó: “Nosotros buscamos la verdad y hoy vemos que muchas puertas se están abriendo, que muchas nubes han perdido densidad y espero que pronto volvamos a ver la luz de la verdad sobre estas tierras”.

“Pero voy un poco más allá, hay más denuncias sobre esta persona, al menos tres. Pero, repito, si no se abre la causa nada se puede hacer al respecto”, se lamentó.

Por el mundo, por justicia

Marisa Peñalva aseguró a El Tribuno, desde EEUU, que la causa de Luján y Yanina es una herida pública y abierta y un caso que viajó a través de las redes y los medios por el mundo.

“Personalmente llevé el reclamo por las ciudades más importantes del planeta. Los nombres de Luján Peñalva y Yanina Nuesch fueron incluso glorificados en Tierra Santa, porque esa es nuestra fe”, dijo.