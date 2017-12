Moria Casán se bajó de Mardel y apuntó a Carmen

Recién arrancó el verano y ya explotó el primer escándalo de la temporada.

Y es que la jurado del Bailando fue contundente y le confirmó al programa Intrusos que no realizará su obra de teatro los días lunes en la Costa Atlántica como tenía previsto.

Si bien Carmen estará con Moria en el teatro Astros en Buenos Aires durante la semana, ya había anunciado su presencia en La Feliz ese día.

¿Qué pasó? Carmen Barbieri, con quien La One comparte al productor Juan Alzúa, la criticó duramente en un móvil con el ciclo de Jorge Rial y eso provocó la reacción y consecuente decisión de Moria.

Entrevistada por el programa de espectáculos, confirmó la noticia y apuntó fuerte contra su archienemiga: “A Mar del Plata voy a ir a saludar a mis amigos only”, sentenció.

- ¿Te bajás por las declaraciones de Carmen?

- Yo no tengo nada que ver y no voy a ir un día lunes para que estén toda la semana hablando. Me gusta trabajar tranquila y no tengo necesidad de algunas cosas en la vida. No me interesa lo que diga Carmen porque no está en mi vida esa señora.

El periodista insistió y le recordó que dijo que la obra de Carmen, “Magnífica”, tiene nombre de hamburguesa.

“Claro, es porque me da como hambre. El problema es que cada vez que estoy con esa señora, engordo. Ya tiene nombre de hamburguesa, voy a engordar más ¡y mirá cómo estoy mi amor!”.

¿Es cierto que no se saludaron cuando hicieron la foto de la temporada?

- En la foto de Mar del Plata había tanta gente que ni nos saludamos, ni nos vimos, ni nos quisimos ver. Nos detestamos así que ¿para qué nos vamos a saludar?

- ¿Vas a tener los lunes tranquilos?

- Sí, divino, tranquilísimos con mis nietos.

Sin dudas, la lengua de Moria es karateca y probablemente todo se exacerbó tras la durísima pelea de La One con Fede Bal, el hijo de Carmen Barbieri, en una de las galas del Bailando, donde cruzaron conceptos lamentables y a viva voz.