En Salta, diez mil alumnos se cambian de colegio por año

Valentina se cambió cuatro veces de colegio, en lo que va de la secundaria. Primero porque se quedó de curso y el establecimiento no aceptaba repitentes, después se fue a vivir a otra provincia, y al año siguiente, porque regresó a Salta; finalmente, se pasó del sistema común a uno alternativo. Estudió en dos privados y en dos instituciones públicas.

Cada año en la educación secundaria por lo menos 10 mil alumnos se cambia de establecimiento en Salta.

Para el universo de estudiantes del nivel, más de 110 mil, la movilidad no es significativa (9, 09 por ciento) siempre y cuando los chicos sigan estudiando.

“La cantidad de pases no es un dato alarmante para nosotros, eso no nos asusta, lo que nos asusta son los alumnos salidos de la escuela sin pase porque son los que abandonan. Después nos cuesta identificarlos”, manifestó Leonardo Ferrario, subsecretario de Planeamiento Educativo de la Provincia.

Para Valentina, los cambios de escuela al comienzo le costaban, porque se acostumbraba a una cosa y después tenía que acostumbrarse a otra, pero como es muy sociable se integraba rápidamente a los grupos. Según Ferrario, “hoy hay mayor autonomía en los chicos y pueden elegir a qué colegio quieren asistir. En épocas de crisis económicas se dan muchos pases del sector privado al público, y en épocas de paros, al revés, se cambian del público al privado”.

De acuerdo a una normativa de 2014, la permanencia mínima en cada establecimiento es de dos años, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. La mayor movilidad de los chicos se produce más en el ciclo básico.

Desde la dirección de la Escuela Técnica 3138 Alberto Einstein estimaron que se entregan entre 100 y 150 pases por año (de los más de 1.200 estudiantes), especialmente en los dos primeros años, incluso en el tercero, cuando los chicos deciden la especialidad: electrónica o electromecánica.

“La carga horaria de una Técnica suele ser complicada y muchas veces por eso se van, no se adaptan”, señalaron. Tiempo atrás la escuela Einstein no aceptaba repitentes, sin embargo, en los últimos años empezó a trabajar en la “retención” de los mismos. De todas maneras, muchas veces los estudiantes emigran a otras instituciones. Hay casos, en los que se van y después vuelven.

La norma indica que los pases se otorgan al finalizar los exámenes de febrero de cada período lectivo, salvo los promovidos sin materias adeudadas. Un alumno puede solicitar el cambio de colegio hasta el último día hábil de octubre de cada año.

Cristian Abraham, director del Instituto INTI, donde estudian 240 adolescentes, calculó que este año se dieron de 20 a 30 pases, y que en contrapartida, recibieron más de 30 con pases provisorios.

Las quejas por demoras en la entrega del pase definitivo junto con el analítico fueron varias este año. Siempre hay retrasos, pero esta vez al parecer fueron más notables. “Hubo algunos cambios en el sistema que hicieron que la extensión de esta documentación, incluso de los títulos definitivos, se demore hasta seis meses”, admitió Abraham.

Debido a la situación, el colegio tuvo que intervenir en varios casos para explicar que el pase estaba en trámite, de lo contrario no dejaban rendir a los exalumnos en las otras instituciones.

Títulos

En los últimos 5 años, el Ministerio de Educación de Salta entregó 22.000 títulos secundarios y terciarios en promedio de forma anual, señaló Leonardo Ferrario.

El funcionario provincial aseguró que el trámite de legalización no demora más de 40 días, pero depende de la gestión del establecimiento de origen que presente los papeles en tiempo y forma.

“En ocasiones algunos institutos no entregan los títulos. Ocurre que a veces los retienen hasta que regularizan deudas, en el caso de los privados, pero en títulos el circuito es el mismo y automático”, remarcó Ferrario, tras ser consultado por las demoras en un instituto privado céntrico.