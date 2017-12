Alicia Reina: “En el Dakar no hay una cuestión de género y ahí sos uno más”

Su apellido conjuga con el título que suele recibir en el rally Dakar, es que Alicia es una Reina. Una de las 14 damas que competirán en la 40ª edición de la carrera más difícil del mundo y una de las dos pilotos argentinas (la otra es la santiagueña Huerto Mattar, copiloto de su marido, Carlos Alberto Villegas Agüero).

Reina nació en Catriel, Río Negro, el 15 de octubre de 1973, hace 44 años. En 2014 se convirtió en la primera argentina en llegar al Dakar, para llegar dos semanas después a la meta en el puesto 60 -repitió esa ubicación en 2016-. En 2015 tuvo que abandonar en la etapa 3 por un desperfecto mecánico y mientras que en la última edición consiguió su mejor posición, el puesto 40.

Alicia Reina llega al décimo desafío sudamericano con experiencia, aunque con precaución porque sabe que entre el 6 y 20 de enero tendrá un circuito durísimo entre Perú, Bolivia y Argentina. A 2.100 kilómetros de Salta, desde su Río Negro natal, habló de todo con El Tribuno.

Los organizadores dijeron que será el Dakar más difícil desde su llegada en 2009, ¿compartís esa idea?

Escuché que va a ser una prueba muy exigente. Mi primer participación fue en 2014 y también fue uno de los Dakar más difíciles. El segundo día tuvimos que transitar las dunas del norte argentino y del lado de Chile, en Copiapó de noche, fue extremadamente complicado por todos los inconvenientes del clima y el desierto.

Todas las ediciones son difíciles y tratamos de ir mejorando por la experiencia que ya tenemos.

Algunos pilotos dijeron que la clave es salir con los vehículos sanos de Bolivia, para afrontar la última etapa y buscar ahí los primeros puestos, ¿creés que los dos países previos al nuestro habrá mayor especulación?

Las dunas de Perú serán algo nuevo para mí. Me dijeron que son muy altas, Bolivia también es un tramo complicado, pero del lado de argentino son pruebas muy exigentes. Llegar al país no significa que ya terminaste el Dakar, porque todavía faltará mucho. Vamos a ver qué es lo que pasa.

Salta será, justamente, el primer tramo del país, ¿es un circuito complicado para ustedes?

Sí, porque tenemos tramos de tierra firme y otros no. Después será el turno nuevamente de las dunas, así que son etapas muy difíciles. Las altas temperaturas serán otro condicionante que hay que soportar. Sin aire acondicionado en el coche, se complica bastante.

¿Cómo se llevan las mujeres con el fenómeno Dakar, teniendo en cuenta que habrá más de 500 pilotos hombres y solo 14 mujeres?

En el Dakar estamos todos juntos y las pilotos mujeres somos parte de esto. No hay una cuestión de género y ahí sos uno más. A veces hay que transitar atrás de los camiones y se complica. Hay igualdad. No es que porque sos mujer, tenés alguna prioridad y está bien que así sea.

¿Decís que no hay diferencias?

No hay diferencias entre mujeres y varones. Te digo la verdad, las diferencias son por naturaleza. A veces antes de largar, te dan ganas de ir al baño y los varones se bajan del auto, van a un costado y se acabó el problema. Nosotras no podemos hacer eso y nos tenemos que aguantar (risas).

¿Correrás nuevamente al lado de Carlos Dante Pelayo (su copiloto)?

Sí. Vamos nuevamente con Toyota Hilux que volvió a confiar en nosotros. Hicimos algunos cambios en la camioneta.

Como lo hablamos, es una carrera muy exigente de muchos días, entonces se le cambiaron varios elementos.