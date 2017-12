La muerte de dos vecinos enlutó el pueblo de Salvador Mazza

Dos motociclistas perdieron la vida en la tarde de ayer cuando, por causas que se investigan, perdieron el control del rodado en plena avenida y al chocar con la platabanda se incrustaron contra una columna del alumbrado público.

Ocurrió en pleno centro de la fronteriza localidad de Salvador Mazza.

Fuentes oficiales confirmaron que el accidente se produjo a las 15.25 y que el siniestro se cobró la vida de uno de los motociclistas de manera instantánea, mientras que su compañero resistió unos minutos pero finalmente la muerte los unió para siempre.

Con estas dos víctimas fatales los accidentes de tránsito rondan ya las 200 personas muertas, aunque para la Policía solo son 198 en lo que va del año 2017.

Informe

Minutos antes de horas 15.30 ingresó un llamado telefónico a la comisaría 40, que alertó sobre un siniestro vial ocurrido en avenida San Martín y Bolívar.

Primeramente se dijo que un ómnibus de transporte internacional había sido uno de los protagonistas del accidente, pero poco después el chofer de esa unidad y los testigos deslindaron la responsabilidad al mal estado de la calle y a la criminal ubicación de las columnas del alumbrado, que no dan chance a despiste alguno, sin entrar en el detalle de que no tienen guard rail, por ejemplo.

Tras corroborar lo sucedido y tras asistir en el traslado de emergencia de uno de los motociclistas, la Policía trabajó en el lugar, y solicitaron de inmediato la presencia de peritos tras la confirmación de que no se había tratado de una colisión mortal, sino de un accidente por otras causas, en este caso, la fatalidad y el mal estado de la vía pública.

Según una fuente policial los dos fueron trasladados al hospital local, pero a pesar del esfuerzo de los médicos, uno falleció en el camino y el otro, en el nosocomio.

Las víctimas fueron identificadas como Fabián Seiman y Jorge Sare, ambos mayores de edad.

Efectivos de Criminalísticas realizaron las diligencias respectivas para documentar el lugar del hecho y determinar las causas del siniestro.

Consternación

Las dos víctimas fatales eran ampliamente conocidas en el fronterizo pueblo y ambos ejercían el comercio como profesión.

Se supo que grande fue la conmoción pública del suceso que enlutó a Salvador Mazza, y también fue grande la sorpresa cuando se percataron de que hace un tiempo atrás esa misma columna había segado la vida de otro motociclista. En aquella ocasión también se habló del mal estado de la calle en ese lugar y de la ubicación estratégica y dolosa de las columnas del alumbrado público, muy próximas a la calzada.

Para situarlo exactamente, el accidente se produjo sobre avenida San Martín y pasaje Bolivia.

El conductor de la motocicleta 125 cc del tipo enduro era Jorge Sare (50), quien falleció prácticamente en el acto, como acompañante iba su amigo Fabián Seiman (35).

Los testigos del hecho aseguraron a una fuente de El Tribuno que los motociclistas se desplazaban a regular velocidad y que delante de ellos circulaba una unidad de transporte de pasajeros internacional.

“Fue una fatalidad”, dijo la fuente a nuestro matutino, pero luego agregó: “Lo más grave es que se vuelve a repetirse en el mismo lugar y por las mismas circunstancias o causas”.

“Deberían replantear el alumbrado y, por supuesto, arreglar las calles”, dijo a modo de crítica constructiva.

La moto es fatal

Consultada una fuente policial en la noche de ayer, aseguró que el vehículo en el que más accidentes fatales hubo en el año es sin duda la motocicleta.

Para corroborar sus decires adelantó que las estadísticas que están cerrando hablan a las claras de que este tipo de movilidad provocó en el año un porcentaje tan alto de víctimas fatales igual o mayor a la sumatoria de todos los otros vehículos que circulan por las rutas y caminos de la provincia. Es grave la advertencia.