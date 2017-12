El entrenador no continuará en Central Norte.

El DT Acosta ya se marchó y no volvería

Norberto Acosta, quien dirigió a Central Norte en el Federal B y perdió al ascenso frente a Racing de Córdoba, por la vía de los tiros penales en el estadio Dr. Luis Güemes, se apresta a viajar en los próximos días a Gualeguaychú (Entre Ríos) para recibir propuestas de trabajo. El entrenador aún no definió su continuidad en el cuervo, pero como tiene otras perspectivas en su profesión, es poco probable de que siga en el club azabache.

Incluso, los directivos de la entidad cuerva aún no decidieron los pasos a seguir por el tema del técnico, a pesar de que en el plano futbolístico deberá apuntar en reiniciar los entrenamientos para participar en la próxima edición de la Copa Argentina.

Para Central Norte ahora se vienen los primeros compromiso del próximo año con Pellegrini, por la Copa Argentina, con fechas del 19 y 23 de enero. Y para conducir el equipo se apostaría a un DT del medio y con aquellos jugadores que quieran seguir vistiendo estos colores y que formaron parte del proceso anterior.

Es que el hecho de no conseguir el objetivo dejó muy golpeado a los dirigentes por lo que la actividad entre las últimas horas del viernes y ayer se ocupó en efectivizar el pago a los jugadores.