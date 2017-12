Inician el proceso para reemplazar a Kauffman

El viernes 22, salió publicado en el Boletín Oficial que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a cargo de Marcelo López Arias, aceptó la renuncia presentada por la doctora Susana Graciela Kauffman como jueza de la Corte de Justicia de Salta. La misma se hará efectiva a partir del primero de febrero del 2018, aunque su último día de trabajo será hasta el próximo viernes, ya decidió no postularse para trabajar durante la feria de enero.

Una fuente del Poder Judicial explicó a El Tribuno que la magistrada ya había iniciado los trámites jubilatorios y que por eso motivo presentó la renuncia.

El 16 de marzo de 2018, Susana Kauffman cumplía el período de seis años como jueza de la Corte como así lo marca la Constitución provincial. Para continuar en el cargo debía ser nombrada nuevamente.

Esta dimisión significa que a partir de febrero habrá una vacante y el Ejecutivo provincial deberá proponer el reemplazante que se sume a Guillermo Catalano, Guillermo Posadas, Abel Cornejo, Fabián Vittar, Ernesto Samsón y Sandra Bonari.

Este matutino se comunicó con Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia para consultarle sobre cual será la postura del Ejecutivo provincial y expresó que todavía no conversó con el gobernador sobre quién será el reemplazante pero aseguró que es un tema urgente por la importancia que representa el cargo y que se debe cubrir lo más pronto posible.López Arias adelantó que se reunirá con el Urtubey y con el secretario general, Ramiro Simón Padrós, para definir cual será "el criterio" con el que se manejarán.

Vacante

Pese a la urgencia del tema, existen una serie de pasos administrativos que se deberán cumplir y por ende pueden demorar el proceso de reemplazo.

Según el Decreto 617/08 firmado por Urtubey, después de que se produce la vacante, se deberá publicar en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación durante tres días el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en consideración para la vacante. Además, por el plazo de 15 días hábiles administrativos, los que estén interesados podrán expresar por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones sobre los precandidatos. Después, por un lapso que no deberá superar los 15 días, el Ejecutivo dispondrá sobre la elevación o no de la propuesta al Senado, órgano encargado de aceptar o no el pliego. La Constitución de Salta dice que el gobernador propone y el Senado presta acuerdo.

Corte de seis

La Corte puede funcionar con seis miembros. En el caso que haya empate en alguna causa se convoca a séptimo juez Ad Hoc, para que desempate. Ahora, falta ver a quién propondrá el Ejecutivo ya que es una Corte mayoritaria de hombres, ya que solo quedaría Sandra Bonari que este año reem plazó al juez Guillermo Díaz.