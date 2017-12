El miércoles el Senado vota el presupuesto 2018 y sería la vuelta de Cristina a la escena parlamentaria

El Senado tratará el próximo miércoles el Presupuesto 2018 y la reforma tributaria que impulsa el Gobierno, en el marco de una sesión que además de ser la última del año podría marcar el regreso de la expresidenta Cristina Kirchner a la vida parlamentaria. Los senadores que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista Esteban Bullrich, se reunirán el próximo martes con el fin de darle un rápido despacho al proyecto de Presupuesto 2018, para votarlo al día siguiente.

La sesión fue convocada para las 11:00 y allí se tratará el Presupuesto, la reforma tributaria y la prórroga del impuesto al Cheque, con altas probabilidades de que Cambiemos logre convertirlos en ley gracias al apoyo del Bloque Justicialista que lidera Miguel Pichetto.

En ese contexto, la expectativa estará puesta en el papel que jugará durante la sesión Cristina Kirchner, que lidera un bloque de ocho senadores presidido por el neuquino Marcelo Fuentes e identificado como FPV-PJ.

A diferencia de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo tiene pocas chances de impedir la aprobación de los proyectos de ley dado que Cambiemos y el interbloque justicialista Argentina Federal cuentan con 25 votos cada uno.

No obstante, el discurso de oposición dura que el kirchnerismo lleva adelante en la Cámara alta se vería fortalecido con la palabra de la expresidenta, si es que decide participar de la sesión.

Ocurre que el último miércoles, cuando la Comisión de Presupuesto y Hacienda le dio dictamen al proyecto de reforma previsional, la senadora del FPV-PJ no concurrió pese a ser integrante de ese cuerpo al igual que Fuentes, también ausente.

"No quisimos ir para no convalidar la extorsión a los gobernadores", explicó el presidente de la bancada kirchnerista en esa oportunidad, en referencia al acuerdo entre la Casa Rosada y los gobernadores en torno a la aprobación del paquete de reformas.

Si bien hasta el momento el entorno de la ex Presidenta no confirmó su participación en la sesión del 27 de diciembre, la expectativa estará puesta allí debido a que sería su regreso a la actividad parlamentaria tras haber pasado por el Ejecutivo.

Cristina Kirchner fue senadora nacional por Santa Cruz entre 1995 y 1997, cuando asumió como diputada nacional por la misma provincia para pasar nuevamente en 2001 al Senado en representación de la misma provincia.

En 2005 renunció a esa banca para ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, cargo al que accedió y renunció en 2007 para asumir como Presidenta de la Nación.