“En la coherencia se encuentra la tan ansiada inteligencia emocional”

En los últimos meses del año, muchas personas experimentan sensaciones que van desde la angustia hasta los balances negativos, de los dolores de estómago a las tensiones en numerosas reuniones que, en lugar de ser un festejo, resultan un padecimiento.

Tal vez, como dicen en el ámbito del fútbol, sea momento de parar la pelota y repensarnos desde otro punto de vista ¿cuál? El de la responsabilidad. Para adentrarnos en esa perspectiva, consultamos a la salteña Silvina Villapando, especialista en Bioneuroemoción (BNE) que estudia la relación que existe entre las emociones inconscientes y su impacto en la calidad de vida de cada persona.

“La BNE es una metodología (no es una terapia) que nos ayuda a descubrir qué hay debajo de la historia que me cuento y recuento todos los días. Esa historia que le da una respuesta a mi cabeza sobre aquello que me está pasando, pero que casi siempre está lejos de lo que en realidad sucede. Y la prueba más clara de esto es que seguimos sumergidos en los mismos problemas, en las mismas dificultades, muchas veces, sin lograr superarlas”, explica. Y añade: “ En el acompañamiento que realizamos, aparte de buscar como detectives minuciosos las pistas que nos llevan al trasfondo de aquello que la persona está atravesando, sostenemos a quien nos ha pedido este tipo de ayuda, para que pueda encontrar esas herramientas necesarias que le ayudarán a volver a su centro. Esas herramientas que ya están en la persona y que no sabía que las tenía”.

Así, cada persona posee todos los instrumentos que le permitirán estar en armonía. Y esto no es una frase vacía, sino una potente realidad sobre la que debemos tomar conciencia: “La BNE se puede adoptar como una nueva forma de ver la vida, como un nuevo paradigma, donde comprendemos que debemos dejar de ser víctimas y aprendemos a responsabilizarnos en relación a todo lo que nos ocurre. Retomamos el poder que hay en nuestro interior, aquel que siempre cedimos afuera (al doctor para que me cure, a mi pareja para que me haga feliz...sobrecargamos de responsabilidades a los demás). Y es en este camino (al interior) que aprendemos a superar obstáculos de toda índole (físicos, anímicos, relaciones, etc.), señala Villapando.

Las fiestas y las emociones

Con las despedidas de fin de año y las obligaciones familiares, usualmente aparecen sintomatologías que se repiten. En este sentido, Villapando describe “nosotros observamos para poder identificar eso que nos provoca los síntomas que tenemos. Qué casualidad que al aproximarse fin de año se incrementen los casos de enterocolitis, gastritis, y todo tipo de afecciones en el tracto digestivo, ¿no? Puedo asegurar, a través de mi propia experiencia, que la casualidad no es casual, es más bien causal”, subraya, e invita: “Comencemos por prestar atención a estos síntomas. Cuando aparecen, seguramente me dirán que por toda la comida y bebida de tanta despedida del año. Pero yo les pregunto: ¿Qué situaciones viven en estas fechas? ¿Qué obligaciones deben afrontar aunque no quieran? , ¿Con quiénes tienen que compartir un brindis o una cena aunque les caiga como una patada al hígado?, ¿Qué situación enfrentan que quieren que pase rápido, rápido? ¿Qué palabras, discusiones o situaciones se tragaron que no pueden digerir?”

En ese contexto, y para hacerle frente al estrés, la especialista puntualiza que “la mejor técnica consiste en escucharse a sí mismo, aprender a observarse. Y comenzar, claramente, a hacer caso a lo que sentís en las entrañas. Si no te sentís a gusto en un lugar, ¿qué hace que no puedas dejar de ir?. Sentí dentro tuyo adónde querés estar y seguí la opción que te genere paz. Respétate. Piensa azul, siente verde y haz amarillo y estarás en incoherencia total. Piensa, siente y haz todo de un mismo color”, relata.

Desbalances de fin de año

Casi por inercia, en los últimos días de diciembre solemos analizar nuestras acciones y elecciones desde el primero de enero hasta el presente. Esta costumbre, no siempre es favorable y Villapando opina sobre esta cuestión “Estos DESbalances de fin de año, hacen un recuento de todo lo que vivimos en los últimos 12 meses. Entonces, podemos decir que nos quedamos con la memoria de aquellos buenos recuerdos o con las situaciones que consideramos malas o los feos momentos vividos”, describe y subraya: “Todo es una elección. Elegís ponerte en víctima o ser un maestro de lo que te ocurrió. Ambas elecciones están bien. Aquello que decidas está bien. Vos sabés qué necesitás. Además, asegura: “Todos estos momentos que nos recontamos, hacen que automáticamente y sin nuestro permiso, se conecten con sucesos vividos en el pasado. Esto implica que revivimos situaciones y emociones activadas generalmente en nuestra primera infancia. Requiere de mucho poder de observación que puedas darte cuenta de donde vienen. Esta situación también desencadena síntomas físicos que nos indican por donde buscar. Tiramos del hilo y comenzamos a descubrir lo que se esconde debajo del manto que cubre la estatua”, relata y reflexiona: “Hay preguntas que no debemos dejar de hacernos. Por ejemplo: Si sabés que no podés lidiar con una situación en particular. ¿Qué hace que la sigas repitiendo? , ¿Qué culpas sentís si dejás de hacer algo que no quieres hacer, pero que debés? Y la más importante: ¿Irías al cine a ver todos los días de tu vida la misma película? Y por si fuera poco, ¿pagarías el precio cada vez? Lamentablemente esto último es lo que hacemos generalmente.

Una mirada integral

En este sentido, y con eje en las tres patas de la BNE (la biología, lo neurológico y lo emocional) Villapando declaró: El nivel psíquico, cerebral y el orgánico, se ven comprometidos simultáneamente. Cuando vivimos una situación X, nuestra biología actúa en base a nuestro sentir, a nuestra percepción, nos brinda una posible solución, una vía de escape. Hay algo que urge solucionar. Es fundamental comprender y comenzar a ver al ser humano como un ser que se desarrolla y se mueve en estos tres aspectos. Dejar de ver al síntoma únicamente, dejando de lado el sentir y la vivencia de cada particular persona. Saber que es un ser completo, y lo que le pasa no va ligado sólo a sus pensamientos, o sólo a sus órganos. Somos seres simples, pero completos”. Finalmente, la especialista consideró: “Estamos en una época crucial, donde nos dimos cuenta de que, si no cambiamos la mirada, que apuntaba a un solo aspecto del ser, por otra que sostenga integralmente a la persona, no podremos ver con claridad aquello que en verdad importa”.