Un grupo joven que apuesta a la raíz y a la tradición

Lo que empezó como una expresión de deseo en uno de los tantos asados y guitarreadas de los jueves entre amigos, se transformó en un sueño que desde hace unos meses se empezó a materializar. El grupo Los del Predio nació con esa impronta: la de la juntada, el fogón y el folclore.

Julián del Cerro, Andrés Bloser y Sebastián Dávalos, se embarcaron en la aventura de recorrer el camino de la música sin más aspiraciones de transmitir la pasión que los une. A contramano del rumbo más bien melódico que eligen la mayoría de los que se lanzan por estos tiempos como grupo folclórico, Los del Predio optaron por lo clásico.

“Nuestra referencia son Los Chalchaleros”, dijo a El Tribuno Sebastián “Pelao” Dávalos.

No podría ser de otra manera. Ese apellido se conecta con parte de lo más tradicional de Salta y en este caso no es una simple coincidencia. Este Dávalos es uno de los nietos de Dicky Dávalos, quien durante 16 años fue uno de los “Chalcha”.

Apadrinados por la Agrupación Gauchos de Güemes, los tres amigos empezaron a recorrer diversos escenarios. Arrancaron en algunas celebraciones gauchas, luego se animaron a tocar delante de más público, como en el predio de La Rural Salteña, y ahora van adonde requieren de su presencia, que cada vez son más lugares.

Las invitaciones a programas de radio del género no tardaron en llegar y tras cada presentación por lo menos un llamado de alguna peña reciben para sumarlos a su cartelera. Es que el denominado folclore tradicional sigue vigente, esta vez en sangre joven, y los empresarios gastronómicos saben que esa música es atractiva para los turistas y los propios salteños.

Cuando se consultó en referencia a su desafío, Bloser respondió “Queremos seguir haciendo lo que nos gusta y nos representa, simplemente eso. Después lo que venga será bienvenido”.

“Nos dimos cuenta que el estilo de los Chalchaleros está muy presente, mucha gente se nos acerca tras nuestras presentaciones para felicitarnos por la música que elegimos y nos alienta a seguir adelante”, acotó Del Cerro.

Salta es una fuente inagotable de cantores, una cantera donde se forman y potencian muchos cultores del canto popular. Hoy, la realidad sigue intacta, las nuevas generaciones no ceden, y ya empiezan a desparramar su talento en cuanto escenario requiere de su presencia.

Los chicos crecen. El árbol folclórico de nuestra provincia no deja de brindar sus frutos, los gajos se ramifican a diario para desprender talento y exhibir color esperanza.

Esta historia se relaciona a jóvenes salteños, que exhibiendo sus cuerdas vocales en sus diferentes propuestas, ya empezaron a despertar llamativamente el interés de los amantes del folclore.

“La idea grupal es siempre dejar bien representado el folclore de nuestra provincia, como los hicieron tantos artistas a través de los años”, dijeron los cantores al unísono.

