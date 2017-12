Tapia habló de la vuelta de los visitantes y su pasado con Boca

El Presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia dijo que "después del Mundial vamos tener público visitante en la Superliga", al tiempo que descartó que ese regreso se cumpla en el primer semestre, como era la idea de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

"La iniciativa que queríamos concretar era que la vuelta de los visitantes sea en este semestre, pero no se pudo. Estamos formando una comisión de miembros de la justicia y de Seguridad para poder generar el regreso de los visitantes", sostuvo Tapia en declaraciones a Radio Mitre.

El dirigente de Barracas Central indicó que "es importante la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino y también poder garantizarle la seguridad al hincha para que vaya a la cancha con la familia, porque todos queremos un fútbol mejor y sin violencia".

"Después del Mundial vamos a tener público visitante en la Superliga. Estamos trabajando para ello", aseguró "Chiqui" Tapia.

En cuanto a la violencia en el fútbol argentino, el titular de la AFA dijo que "inventaron las barras para vivir del fútbol, pero lo vamos a cambiar con el compromiso de todos. El cambio lo estamos demostrando: si la justicia, los dirigentes y los organismos de seguridad se comprometen, podemos lograrlo".

En cuanto a su gestión y la de la dirigencia que lo acompaña, Tapia señaló que "el primer año en la AFA fue muy bueno, pero fue particular por la herencia recibida. Hacía mucho tiempo que no se tenía un proyecto en el aspecto deportivo como el actual".

"La herencia que recibimos fue producto a un combo de situaciones. Cada institución, para poder transformarse en asociaciones anónimas, deben ir a una asamblea porque los clubes son de los socios. Y tampoco hay dudas de que hay clubes que tienen un presente económico complicado", agregó.

En cuanto a las afirmaciones hacia su pertenencia a un club en especial, "Chiqui" Tapia expresó que "cuando dicen que la AFA es de Boca, me da risa. Yo dejé mi camiseta de lado y no voy a negar que fui de ese club, y que mis hijos son socios de Boca".

Al respecto, sostuvo que "cuando un equipo realiza un reclamo y tiene razón, nosotros lo ayudamos: la AFA se expuso a sanciones de la FIFA por el reclamo que realizamos por (Lucas)

Alario, el transfer de Alario lo rechazamos dos veces y a River lo hemos ayudado porque nosotros conducimos para todos".