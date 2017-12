La noticia que sacudió Nochebuena: Agúero al Real Madrid

Sergio Agüero podría alejarse del Manchester City de Inglaterra por su relación distante con el DT español Josep Guardiola y fichar para el Real Madrid español, que está decidido a reforzarse con un atacante goleador tras un irregular inicio de temporada.

Agüero, de 29 años, consagrado este año como máximo goleador histórico de los "citizens", no se encuentra cómodo con el entrenador catalán porque no lo considera imprescindible en el equipo, apunta hoy el diario británico Mirror.

Guardiola sentó en el banco de suplentes al argentino en partidos importantes de la actual temporada, tanto en la Premier como en la Champions League, y en más de una ocasión mostró su debilidad por el joven brasileño Gabriel Jesus, de 20 años.

Además, el ex técnico de Barcelona y Bayern Munich pedirá la contratación del chileno Alexis Sánchez, que en junio próximo quedará libre del Arsenal.

Frente a ese escenario, Agüero evaluará su salida de Manchester City, al que llegó a mediados de 2011 y con el que tiene contrato hasta 2019.

El Kun no es la primera vez que está en la órbita del Real Madrid, que ya lo quiso fichar cuando salió del Atlético para sumarse al club inglés.

La Casa Blanca debería pagar una cláusula de rescisión cercana a los 70 millones de euros para liberar al ex Independiente, que eventualmente no podría jugar la actual Liga de Campeones de Europa con los españoles por su participación con el City en la fase de grupos.

Ese detalle podría atentar contra la operación e inclinar al Madrid hacia la búsqueda de otro delantero, también argentino, como Mauro Icardi, capitán del Inter de Italia, quien no jugó esta temporada el máximo torneo de clubes europeos y tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros.