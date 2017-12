El ex jugador de Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors, reemplazará a Quinnel Brown.

El ex NBA Al Thornton se viste de infernal

Cambio en Salta Basket: sale Quinnel Brown y entra Al Thornton, el ex NBA que llega tras su tercer paso por Brujos de Guayama, un reconocido equipo de Puerto Rico, para afrontar la segunda parte de la temporada en la Liga Nacional de Básquet con los infernales.

“Tenemos muchos 3 y nos faltan jugadores en otras posiciones, pese a que Pablo Espinoza fue un falso 4 en el Súper 20 y lo hizo muy bien, pero no es excusa, somos nosotros los que debemos mejorar”, fue una de las frases que dejó Diego Gerbaudo en su resumen final de año con El Tribuno, ante la consulta sobre la salida de Brown.

Si bien el base cordobés contó que no sabía sobre la partida de Brown, sostuvo que hacía falta más jugadores en otros puestos y la dirigencia en conjunto con el cuerpo técnico, se movió rápido para traer a una estrella de la NBA, ni más ni menos.

Al Thornton, es ala pivote y alero, con pasado en Los Angeles Clippers, Washington Wizards y Golden State Warriors será quien vista la camiseta infernal desde el 5 de enero, ante Bahía Basket, el día que Salta Basket vuelva a la competencia.

Los salteños recién podrán ver en vivo y en directo al primer NBA que se ponga la camiseta infernal, el viernes 10 del primer mes del año, ante Quimsa de Santiago del Estero, en el Delmi. En el medio de estos dos mencionados encuentros, el equipo de Ricardo De Cecco tendrá un partido durísimo ante el bicampeón San Lorenzo, en el estadio Roberto Pando de Boedo.

Oriundo de Perry, Georgia en Estados Unidos, Thornton comenzó su carrera en la Universidad de Florida State, con buenos números que lo condujeron a estar en distintos quintetos elegidos por su gran rendimiento. En uno de sus mejores partidos en la NCAA liga universitaria de los EEUU- cerró planillas con 37 puntos ante Boston College y Duke Blue Devils.

El nuevo refuerzo de Salta Basket fue elegido en el Draft de la NBA 2007 en el puesto 14 de la primera ronda por el equipo de Los Ángeles Clippers. Con 24 años y en su primera experiencia en la liga más importante del planeta fue llamado a ser una de las estrellas de los Clippers. Con 2,03 metros, en sus dos primeras temporadas registró grandes números: 12,7 puntos 4,5 rebotes por partido en la primera temporada.