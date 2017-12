Seguir de amigos con una expareja, ¿es bueno o malo?

¿Es posible ser amigo de un o una ex? Depende de por qué queramos continuar la relación, según ha descubierto un estudio llevado a cabo por psicólogos de la Universidad de Kansas (EE UU). Investigaciones anteriores han sugerido que alrededor del 60% de las personas deciden mantener la amistad después de una ruptura. “Seguir siendo amigo de tu ex es un fenómeno muy penetrante en la sociedad”, comenta Rebecca Griffith, líder del trabajo que publica la revista Personal Relationships. El hecho de que sea habitual no tiene por qué ser positivo, pues estas amistades no siempre son exitosas. En el estudio, los investigadores desarrollaron una manera de examinar las razones por las que una persona querría continuar la amistad tras terminar una relación romántica. En un experimento, que incluyó a más de 170 mujeres y más de 110 hombres, los expertos probaron esta nueva técnica de medición, que consistió en varios cuestionarios. En un segundo experimento, con cerca de 300 mujeres y casi 250 hombres, confirmaron que los cuestionarios funcionaban, confirmando los resultados anteriores. Los psicólogos descubrieron 4 razones principales por las que alguien decide seguir siendo amigo de un ex después de una ruptura. La primera razón es la seguridad: una persona decide continuar la amistad con su ex pareja porque él o ella no quiere perder el apoyo emocional de su ex, el asesoramiento o la confianza. La segunda, es que es práctico mantener una amistad: tal vez haya razones económicas para seguir siendo amigos; o quizá si hay pequeños involucrados.

La tercera es la cortesía. Querer ser cortés y no dañar los sentimientos de las otras personas puede ser también un motivo de peso. La cuarta y última razón es que es posible que aún conservemos ciertos sentimientos románticos por un ex.

Los investigadores descubrieron que tras la ruptura, se asocia con el tiempo que durará la amistad y lo positivo que será para uno mismo. Las personas que decidieron continuar la amistad por razones prácticas fueron las más exitosas, según el estudio. Estas amistades duraron mucho y fueron consideradas positivas (lo que significaba que la amistad hacía que una persona se sintiera segura y feliz). Cuando seguían siendo amigos por razones relacionadas con la seguridad, las amistades resultantes tendieron a ser positivas.

En cuanto a los deseos románticos no resueltos, esta razón fue asociada con sentimientos más negativos, pero paradójicamente con amistades más largas. En otras palabras, “a pesar de que no se está cosechando ningún beneficio de la amistad, tiende a permanecer en más tiempo”, aclara Griffith.

En términos generales, dos de las razones por las que deseamos seguir siendo amigos de un ex están relacionadas con las necesidades emocionales (seguridad y deseos románticos no resueltos) y dos de las razones no son (razones prácticas y cortesía) representan los motivos no emocionales que están en última instancia vinculadas a una amistad más exitosa.

Las conclusiones fueron presentadas en la reunión anual de la Asociación de Psicología Americana (APA).