Vargas se niega a cruzar de vereda

Definitivamente “no”. Enzo Vargas negó cualquier posibilidad de cruzar de vereda. La promesa que tiene Central Norte no está dispuesto a jugar en Juventud Antoniana.

El presidente del santo, Pepe Muratore, habló días pasados en El Tribuno sobre la posibilidad de tentar y contratar al joven delantero cuervo y sumarlo al plantel que dirigirá Gustavo Módica, en la reválida del Federal A. Pero al ser consultado al respecto, Enzo Vargas lo rechazó.

“No, muchas gracias”, dijo contundentemente el joven jugador de Central. El delantero aseguró que lo tiene decidido desde hace mucho tiempo y que jamás se pondría la camiseta antoniana.

“De chico me crié en Central, me hice en el club, no va a quedar bien si me cruzo, ni con un préstamo ni nada”, sostuvo Vargas.

El jugador será parte del equipo cuervo nuevamente en el 2018 y espera recibir un llamado dirigencial para saber cuándo comenzarán a entrenar nuevamente.

El atacante que pasó Navidad junto a su familia, contó que siguió muy triste en las últimas horas tras la final perdida por el ascenso frente a Racing de Córdoba. “No pudimos lograr el objetivo, en estos días solo trato de disfrutar de familia, la pasamos mal todos”, recordó. “Voy a seguir en el club y ojalá que el año que viene podamos ascender”, deseó del delantero.

Por suparte, el tesorero Juan Balut también se refirió al interés de Juventud por Vargas. “No creo que pase, tampoco creo que haya plata de por medio, si ellos están peor que nosotros”, dijo el dirigente con relación al presente económico del club santo.

De este modo, Central Norte contará con Vargas para el próximo año que se iniciará con los partidos de la Copa Argentina el 19 de enero y la cual se afrontará con los jugadores del club (y Roque Aguirre sería el entrenador).