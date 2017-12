"Me dijeron que le desfiguraron la cara"

Sandra Tolaba tiene una pareja en el penal de Villa Las Rosas, Paola Lorena Ignacio de 32 años, y ayer en horario de visitas no pudo verla. En diálogo con El Tribuno dijo: "Anoche -por el domingo- entre las doce y la una la golpearon y le desfiguraron la cara, fui a verla y no me dejaron, igual pude pasar para visitar a otra interna y ahí me contaron todo", expresó Tolaba.

Tras el caso de María Fernanda Yapura, la joven que quedó hemipléjica tras 20 días de sanción en el chancho, según contó un familiar, "la situación en el penal debería haber cambiado, a mi pareja la metieron en el chancho cuando habían dicho que ese tipo de sanción no iban a tener más", sostuvo indignada Tolaba. Según le contaron otras internas del penal, a su pareja la agarraron "entre dos chicas y le quebraron la nariz, me contaron que se agarraron a pelear adelante de las guardiacárceles y que éstas nunca hicieron nada".

"No entiendo por qué no me dejaron verla aunque sea 10 minutos, ¿qué tienen que ocultar? Y si ocurre algo, tampoco te avisan de nada. Desde las 10 de la mañana estuve haciendo fila para llegar y que me digan que no podía verla, que se encontraba a disposición de superiores. Lo mismo ingresé para ver a otra persona y me contaron un montón de cosas, una señora mayor me dijo que a mi pareja la tenían tirada en el chancho -consiste en el confinamiento en soledad en una piecita sin luz y ni baño-", apuntó Sandra Tolaba en diálogo con este medio.

La pareja de Tolaba, Paola Lorena Ignacio (32), está hace cinco meses en prisión, según contó, la "metieron por tener un gramo -de droga-. Le iban a dar cuatro años y le bajaron a menos, tiene que cumplir supuestamente seis meses para salir en libertad, tiempo que se cumple el 30 de enero próximo".