El centro estuvo desolado y muy sucio

Las calles del centro de la ciudad se presentaban ayer llenas de mugre. Queda claro que el centro no resiste un día sin recolección de residuos. Suceden dos problemas: primero, algunos comerciantes sacan la basura sabiendo que no pasará el camión recolector, y otro gran inconveniente es que la gente que va caminando arroja basura en cualquier lugar, sin inmutarse. Agrotécnica Fueguina no presta servicio cuatro veces al año: Viernes Santo, Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo.

Ayer, en la peatonal La Florida, antes de llegar a San Martín, se podían ver cajas, bolsas de consorcio, bolsas de nylon y envoltorios de regalos. En la peatonal Alberdi, en tanto, el panorama era un poco mejor.

En las esquinas estaba acumulada la basura. El tema es que pese a las advertencias a todos los sectores, la acumulación de residuos es una constante. En las veredas se podía observar muchas botellas toradas de gaseosa y de sidra.

Esa cantidad de basura desparramada en las calles y veredas hubiera sido suficiente para tapas las boca de tormenta en caso de una lluvia fuerte que azotara el centro de la ciudad.

A principios de la semana pasada hubo un paro de la CGT, al que adhirieron los camioneros, por lo que en la ciudad tampoco hubo recolección de residuos. Esta situación se vio reflejada en la cantidad de bolsas que se acumularon en las esquinas de las peatonales.

En ese momento, desde Ambiente del municipio se había informado que labraron 26 actas de infracción a comercios del centro que habían sacado la basura, pese a ser notificados. Esas multas llegan a los 16 mil pesos y pueden multiplicarse en caso de reincidencia.

Ese día se había tomado como un "ensayo" de lo que sería el centro sin recolección de basura por Navidad, y se habían tomado recaudos, pero parece que muchos hicieron caso omiso a las notificaciones.