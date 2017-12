Estudian la adicción a tomarse selfies

Un grupo de investigadores de la Universidad Nottingham Trent (Inglaterra) y de la Escuela de Administración de Thiagarajar (India) decidieron estudiar de cerca qué hace que una persona se sienta obligada a tomarse fotografías a sí misma constantemente y a publicarlas en redes sociales. Esto con el objetivo de conocer si se trata de una condición mental o no.

Los resultados de su trabajo, publicados en el International Journal of Mental Health and Addiction apuntan a que no solo es un verdadero trastorno, sino que se presenta en tres grados diferentes: crónico (el más grave), agudo, o borderline (límite de la personalidad).

Para llegar a esta conclusión, los expertos contaron con la ayuda voluntaria de 200 usuarios de redes sociales habitantes de la India, ya que ese país cuenta con "la mayor cantidad de personas con una cuenta en Facebook", así como con "el mayor número de muertes por tratar de tomarse una selfie en un lugar peligroso", detalla el texto.

Con base en sus observaciones, los especialistas definieron cada grado de la selfitis de la siguiente manera: crónica, cuando hay una incontrolable necesidad de sacarse fotos a sí mismo y postearlas prácticamente las 24 horas del día (por lo menos seis veces); aguda, si se realizan numerosas capturas (más de cuatro); y borderline, si la persona se toma por lo menos tres selfies diarias.

"Por lo general, las personas con esta condición sufren de falta de confianza en sí mismos y buscan "encajar' con quienes les rodean", explicó el doctor Janarthanan Balakrishnan, parte del equipo de investigadores. "Estas personas pueden presentar síntomas similares a otros comportamientos potencialmente adictivos", agregó.

Ahora que la existencia de tal condición fue confirmada, los científicos esperan llevar a cabo nuevas investigaciones para comprender mejor cómo y por qué se desarrolla este comportamiento potencialmente obsesivo, así como qué se puede hacer para ayudar a las personas más afectadas. Para descubrir si uno es adicto, se elaboraron afirmaciones en una escala del uno al cinco, tales como "Tomarme selfies me hace sentir bien y me permite disfrutar mejor de mi entorno", "Puedo reducir mi nivel de estrés tomándome selfies", etc.