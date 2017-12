Hubo solo dos chicos heridos por pirotecnia durante los festejos navideños

Solo dos niños fueron asistidos en el hospital Público Materno Infantil por quemaduras leves a causa de cohetes.

El primero de ellos, un adolescente de 14 años, ingresó al centro asistencial pasada la medianoche. El chico presentaba una herida leve en el dedo medio de su mano derecha, por pirotecnia.

El segundo, un nene de seis años, ingresó a la guardia ayer al mediodía. Tenía una quemadura leve, ya que la pólvora le afectó la zona de los ojos, ambos fueron revisados y dados de alta.

"Es una excelente noticia que no se registren muchos niños quemados como otros años anteriores. Durante las 24 horas del día 24 hasta esta mañana (por ayer), que tomé la guardia, se había registrado un solo quemado por pirotecnia con lesiones leves. Un niño de 14 años que se fue de alta", informó a El Tribuno el doctor René López, a cargo de la guardia del hospital público Materno Infantil. Minutos después se registró el ingreso del segundo niño lesionado en la zona de los ojos por pirotecnia.

Los chicos son los que están más expuestos a las consecuencias de la pirotecnia. Es así que entre la Navidad de 2015 y el Año Nuevo del 2016 hubo 15 personas quemadas, de las cuales 12 fueron niños.

Y en la Navidad de 2016 y el Año Nuevo del 2017 esa cifra trepó a 23 pequeños lesionados. Con las cifras de ayer, el panorama es más alentador.

El médico también contó que recibieron algunos casos de gastroenteritis e intoxicaciones debido a la alimentación. "Hoy tuvimos 15 casos, aproximadamente, en las horas de guardia que llevamos", describió.

Según un parte de prensa que se conoció ayer, en la emergencia pediátrica del Materno se asistió a más de 400 pacientes, de los cuales ninguno fue de gravedad, la mayoría fueron transgresiones alimentarias, siguiendo las diarreas, las enfermedades respiratorias y los politraumatismos leves.

"Es importante la toma de conciencia y es fundamental la prevención para que no tengamos que lamentar daños mayores con relación a la pirotecnia. Su uso se ha restringido bastante. La pirotecnia debe ser usada por personas mayores de edad, de manera prolija y tomando todos los recaudos. Hay que tratar de que los menores de edad no hagan uso de la misma porque es ahí donde generalmente uno después lamenta casos graves", sostuvo el doctor René López.

El médico también afirmó que "me parece muy importante la campaña que se hace de pirotecnia cero. Los padres de familia, los adultos pueden proteger a los niños que son quienes más daños sufren".

En la zona sudeste

En el hospital Papa Francisco de la zona sudeste no se registraron casos de personas quemadas por pirotecnia. "No tuvimos ningún caso de quemados. Esta Navidad estuvo bastante tranquila. Hubo una sola emergencia pediátrica derivada al hospital Materno Infantil de un cuadro abdominal que iba a ser valorado allí, es decir, se decidiría si sería quirúrgico o no", explicó el jefe de guardia, Fernando Delgado.

En este nosocomio informaron que ayer por la mañana se recibieron entre 30 y 40 personas con vómitos, diarrea y gastroenteritis, al tiempo que señalaron que estos casos son comunes.

El doctor recomendó a la comunidad cuidar la alimentación para evitar dolencias. "Es importante cuidarse antes de las fiestas porque es la época de brindis de trabajo, reuniones con amigos, familiares y las personas llegan mal a las fiestas porque han mezclado alimentos, bebidas", recalcó.

Hubo pocos nacimientos

El sector emergencias del Materno Infantil asistió más de 200 pacientes mujeres embarazadas o purpúreas. Lo más frecuente fueron las transgresiones alimentarias y cólicos.

Además, atendieron 13 partos naturales y dos cesáreas, poco menos del promedio de 28 partos diarios. Todas las intervenciones se dieron sin complicaciones. El primer nacimiento, a las 00.53, fue una nena por cesárea, de un embarazo de 41 semanas de gestación. La bebé pesó 3.230 kg y midió 48,5 cm.

Ambas se encuentran internadas en excelente estado de salud y prontas al alta.



.