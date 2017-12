Productores y vecinos indignados por el pésimo estado de la ruta 3

Con la llegada de las lluvias un nuevo problema se repite año tras año. Si bien el agua es vital para la siembra, en otros casos es un dolor de cabeza. Cansados de realizar reclamos hace más de 10 años, transitar por el camino es toda una osadía para la gente y el malestar es cada vez mayor.

La vía provincial une Salta con Santiago del Estero e importantes zonas productivas del departamento. El malestar entre más de 300 vecinos y productores es generalizado ya que tienen enormes dificultades para poder sacar su producción por el pésimo estado en el que se encuentra la vía. Con las últimas lluvias no pueden circular por la ruta porque algunos tramos son infranqueables entre zanjones y baches.

En diálogo con El Tribuno, Jaime Luque, productor de la zona, manifestó que ya no saben a quién recurrir: "Ya nos reunimos varias veces con gente de Vialidad para que tomen cartas en el asunto de una vez por todas. Yo le dije al director Gerardo Villalba que el agua circula por dentro del camino. Le tiran ripio como si fuera la solución y el agua se lo lleva todo. No puede ser que ellos nos pregunten a nosotros qué es lo que hay que hacer. Nos toman de tontos", indicó indignado.

Asimismo, la gran mayoría de los afectados pide a gritos que se ejecuten soluciones estables y no provisorias ya que por el momento solo fueron "parches". "Les propuse que hagamos un consorcio caminero, ya que dicen que tienen tantas máquinas rotas. Traigamos las máquinas que no andan así las arreglamos nosotros para que trabajen en el camino y a cambio los gastos se van a cubrir a cuenta de impuestos. El que quiera poner que ponga y el que no, tendrá que pagar los impuestos. Con dos motoniveladoras si quieren hacen el trabajo en un día. Si el intendente no es responsable, tampoco los legisladores y menos Vialidad, entonces a quién tenemos que recurrir porque ya no sabemos", agregó Luque.