Una madre desesperada anticipa que demandará al IPS

Milagros Cancino es una vecina del municipio de General Güemes y hace un año le tocó vivir una terrible situación de salud con su hijo Marcelo Gabriel Vera, de 18 años, quien tuvo que ser internado de urgencia en terapia intensiva.

Desde ese día se le realizaron múltiples estudios para saber qué estaba ocurriendo con su salud y hasta hoy no hay un nombre específico para la enfermedad. "Solo sabemos que es una enfermedad autoinmune; su cuerpo destruye los glóbulos rojos y las plaquetas, llegó a tener 3 mil plaquetas en sangre cuando lo normal son 250 mil, es decir que estuvo muy cerca de fallecer", explicó Milagros con mucho dolor.

Los estudios la llevaron hasta Córdoba donde le aplicaron una medicación denominada Ciclosforina. "Esta medicación fue la única que mostró un efecto positivo contra la enfermedad y hoy tienen 35 mil plaquetas en sangre, pero debe llegar al menos a las 100 mil y para ello debe tomar cada 12 horas la Cicloforina, pero es muy cara junto a otros dos medicamentos solicitados, Eltrombopag y suero antitimociático. El costo supera los $100.000 y en Córdoba autorizaron su entrega en forma inmediata, pero ahora aquí el IPS de Salta da miles de vueltas y eso pone en riesgo la vida de mi hijo".

El pedido de los medicamentos fue hace un mes y se reiteró en varias oportunidades debido a que no había una respuesta. En todo ese tiempo Marcelo estuvo sin poder tomar la única medicación que lo mantiene con vida. "Recién el viernes 22 me llegó la autorización y ahora debo esperar los tres días hábiles hasta que llegue el medicamento y me toca el feriado largo, es demasiado tiempo para mi hijo para no tomar el medicamento". La cantidad de Ciclosforina entregada dura un tiempo aproximado de una semana y media, después la lucha volverá a comenzar para una nueva entrega. "Ya veo que será un martirio cada vez que deban firmar una nueva autorización, por esa razón el miércoles voy a presentar una demanda contra el IPS haciéndolo responsable de la vida de mi hijo".

Un pedido a los solidarios

Marcelo y su mamá tuvieron que peregrinar estos días en busca de un donante de Ciclosforina y por suerte tuvieron respuesta. “Las personas que padecen una enfermedad similar se vuelven muy solidarias. Quiero aprovechar la oportunidad para pedir a cualquier persona que tenga Ciclosforina que me la done, ellos saben todo lo que está en juego y me entenderán”, expresó.

Milagros dejó un número telefónico para que la puedan contactar: 3874512998.

La vida de Marcelo está en juego y ella más que luchar contra la enfermedad, debe entablar una lucha mucho más difícil contra un sistema que no le brinda solución alguna cuando más la necesita. “En enero el IPS debe autorizarme un vuelo sanitario a Córdoba, no puedo darme el lujo de perder el turno porque demoren en autorizarme. Por esa razón entablo la demanda”, dijo