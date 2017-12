Barrio Floresta: Lleva 22 días sin agua potable algo que afecta a 2000 familias

“Así no se puede vivir más. Hace 22 días que no tenemos agua y la empresa Aguas del Norte no se hace cargo. Ni siquiera nos envía un camión cisterna para asistirnos de agua potable. Acá hay 2000 familias que necesitamos una solución urgente”, la frase pertenece a una vecina del Barrio Floresta.

Según contó hay muchísimos chicos con problemas intestinales. “Están sufriendo enfermedades producto de la falta de agua potable”, alertó.

Protagonistas de una lucha incansable, los vecinos conquistaron el inicio de obras de agua y de pavimento, sin embargo la empresa Dal Borgo, que debiera haber terminado las obras de agua de red en diciembre de 2016, las ha paralizado sin fecha de reinicio.

Además de las otras obras previstas sólo se ejecutaron a través de Betton, 6 cuadras de pavimento y 10 de cordón cuneta. La empresa también se retiro sin haber concretado el prometido muro de contención ni la reparación de calles. Esto hizo que el agua caída durante los últimos días por las fuertes tormentas que soportó nuestra capital, el agua ingresara a las viviendas, “Floresta quedó aislada por la pésima situación de las calles”, señaló la vecina.

“Exigimos que se garantice de inmediato el agua a los vecinos enviando los camiones con agua potable que garanticen el suministro a todos los hogares del barrio. También, que se reinicien las obras para que la red de agua llegue a todos los vecinos, al igual que las de pavimentación y contención de aguas pluviales”, indicó Mirta Hauchana.