Un artista que trabajó siempre para enaltecer las bondades de su Salta

Mencionar el nombre de Carlos Alberto Ceballos es referirse a un gaucho de siempre, que se ganó el rótulo de histórico exponente de la cultura salteña. Un hombre que durante más de 50 años se involucró con la danza y el canto. Heredó la platería criolla que se convirtió en otro de sus desvelos.

Es hijo del famoso platero salteño Escolástico Ceballos, quien fue miembro fundador de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes de Salta.

“De la mano de mi padre cultivé el arte de las cosas criollas y comencé a zapatear a los tres años de edad. Mi primera actuación la realicé en la antiguo Sporting Club, que por ese tiempo (1944), funcionaba en el Parque San Martín, en el lugar que hoy es ocupado por el Museo de Ciencias Naturales. Luego me presenté con el conjunto del Payo Solá, en teatros, en clubes de Salta, y en la vieja Sociedad Rural que estaba en la avenida Virrey Toledo y Leguizamón. Recuerdo que cuando tenía cinco años, la delegación de Gauchos de Güemes, me llevó como mascota a Buenos Aires. Tuve una acertada actuación como zapateador ante las autoridades nacionales presentes, entre las que se destacaba el vicepresidente de los argentinos, el doctor Hortensio Quijano. Un tiempo después participé con el conjunto El Chañarcito, que dirigía Marcos Tames, en un pasaje de la película El Paraiso, que se rodó en el pueblo e La Caldera, con la actuación protagónica de la actriz Elisa Galvé. Mis primeras alegrías llegaron con el primer premio para zapateadores en el Hotel Salta, y al año siguiente con primer puesto en un certamen de bailes folclóricos, que organizó el club Gimnasia y Tiro. En 1951, la bodega José Coll llevó a cabo un certamen de baile en el Teatro Alberdi, donde logré el primer lugar con mi compañera de danza Silvia Borigen. En aquella época actuaba como bailarín y malambista del conjunto de Felipe Antonio Contreras. Durante un lapso fuí bailarín en el grupo Tradición, que dirigía el profesor Marcos Castillo”, comentó Ceballos.

Su actividad como zapateador la alternaba con el canto, ya que “Fuí integrante del grupo folclórico Los Arrieros, que dirigía el señor Arnaldo Ramos. Comenzamos nuestras actuaciones en El Carrousel de los Niños, programa que fue semillero de muchos artistas y que se irradiaba por LV9 Radio Güemes, la Voz de la Tierra Gaucha. Compartimos escenarios con: Los Fronterizos, Alberto Castillo, Martha de los Ríos y Eduardo Falú. Este grupo fue la base del conjunto Los de Salta, que dirigió el doctor José Antonio Saravia Toledo. También fuí fundador del grupo Los Quebradeños, un trío que me permitió actuar junto a Los Cinco Latinos, Luis Aguilé, y muchos más. Además, integré Los Gauchos de Güemes, con los hermanos Moya. Fuí convocado a integrar Las Voces del Huayra, junto a Luis Rodríguez, Juan Frank, Acosta y Berrios, con quienes actué en las ciudades más importantes del país”, agregó el salteño.

Lo une una gran amistad con Hugo Jiménez, el reconocido director del Ballet Salta, ambos fueron de los primeros integrantes que tuvo el conjunto Los Arrieros “Siempre que puedo resalto una anécdota, cuando teníamos 10 años, Hugo me enseñaba las notas elementales de la guitarra, y yo el brindaba el conocimiento básico de zapateo. Mirá a lo que llegó este bailarín y amigo. La verdad que me siento orgulloso cuando veo al Ballet Salta desfilar por el mundo. Junto a él, Rodolfo Vazquez y Miguel Gorosito, participamos en el primer Festival de Cosquín. Completando mi faceta como cantor, estuve en el trío americano Las Tres Monedas. Ganamos un concurso en Radio el Mundo, que nos posibilitó un contrato en el programa Luminarias Suixtil y actuaciones en Canal 12 de Montevideo, en el show de Pedrito Rico. También tuvimos numerosas apariciones en el país y formamos parte del elenco de Sábados Circulares de Mancera, en Canal 9”, enfatizó.

La platería criolla fue otros de sus desvelos, como continuador de su padre y de sus hermanos. Con este rico material desarrolló muestras de artesanías gauchas, en exposiciones y festivales. En 1980, fue invitado a participar en la Feria Internacional de Osaka, Japón, en el stand argentino. En esa oportunidad “Me encontré, después de 30 años, con el conjunto que contribuí a formar: Los de Salta. Compartimos escenario, bordoneando guitarras y conjugando recuerdos de voces salteñas en el lejano Oriente”, acotó.

Prosiguió alternando festivales con muestras artesanales por el interior del país y en 1984 preparó una muestra exclusiva con el auspicio de la Municipalidad de General Pueyrredón, la que se inauguró en enero de 1985, en Mar del Plata.

En 1993, recibió un premio internacional en Madrid, siendo acompañado en esa ocasión por Antonio Carrizo, quien en esos tiempos era agregado Cultural de la Embajada Argentina en España.

Más de medio siglo, trabajando por el bien cultural de su Salta natal. Casi una vida, sirviendo a la noble causa de difundir su provincia, de promoverla, a través de la danza, del canto y de las artesanías gauchas. Estas palabras, estos recuerdos, que sean como un homenaje para un hombre de buena madera, que ha trabajado desde siempre para enaltecer las bondades de su Salta.