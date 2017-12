Duraznos y nectarinas en los Valles Templados

Por Viviana Noemi Curzel, AER Perico

La región de los Valles Templados de Jujuy es una extensa franja que cuenta con 30.000 hectáreas bajo riego y existen diferencias de altitud que van desde los 600 y 1.200 msnm. En la zona de menor altitud, principalmente departamento El Carmen, en las localidades de Perico, Monterrico y El Carmen se encuentran las plantaciones de duraznero y nectarinas tempranos y extra tempranos. Se estiman aproximadamente 750 hectáreas en producción.

Las variedades implantadas de durazneros son: Flordagem, Flordastar, Early Grande, Flordaking, Opedepe, Rojo Dos y Hermosillo; entre las nectarinas: Don Basilio, SunDollar, Don Tonco, Sunmist entre otras. De esta manera se cubre un período de cosecha que va desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre.

En la zona de mayor altitud de los Valles Templados, departamentos de San Antonio y General Manuel Belgrano existen, aproximadamente 50 hectáreas cultivadas con estos frutales de carozo. Son variedades de requerimiento medio en horas frío: Caldessi, Fantasía, Aniversario INTA, entre las nectarinas, y June Gold, Rich lady, Royal Glory, Ruby Prince y María Bianca, entre las variedades de durazneros.

En esta zona la cosecha abarca los meses de noviembre y diciembre y el destino de la fruta son principalmente los mercados cercanos.

Las horas de frío, por debajo de los 7º C, que se acumulan normalmente entre mayo y hasta mediados de julio están entre las 250 y 300 horas.

Nuestras variedades extra tempranas florecen los primeros días de julio y las tempranas a mediados de julio.

Una característica importante en nuestra zona es la alternancia de bajas y altas temperaturas durante el período de acumulación de horas frío. Situación que, según la intensidad del fenómeno, provoca alteraciones más o menos graves en diferentes procesos fisiológicos de la planta.

La ocurrencia de temperaturas mayores a los 25º C durante mayo, momento en el que dentro de las yemas tiene lugar la gametogénesis, ocasiona que las gametas se formen con anomalías, lo que derivará en fallas en la fecundación y, por consiguiente, mermas en la productividad.

Con respecto a las precipitaciones, esta zona cuenta con un régimen de tipo monzónico, con lluvias distribuidas en los meses del verano, desde fines de noviembre a fines de marzo. Es así que el crecimiento, desarrollo y cosecha de la fruta se produce en el período seco, con humedad relativamente baja, lo que posibilita alcanzar una alta calidad organoléptica en nuestras frutas y una baja incidencia de enfermedades.

Campaña 2017

Durante esta última temporada se acumularon 120 horas de frío, 45% menos que lo habitual. Además de esta situación, es importante mencionar que en mayo tuvimos registros de temperatura máxima de 27, 5º C y 6 días con temperaturas mayores a los 25º C. En junio la temperatura máxima registrada fue de 30, 3º C y 9 días con temperaturas mayores a los 25º C.

Las precipitaciones durante el mes de mayo y junio fueron de 5 mm y 8 mm respectivamente con una media de humedad relativa de 70% y días con menos del 50% de humedad relativa.

Las elevadas temperaturas en el período de formación de gametas (mayo), provocó fallas en el cuaje de la fruta, esto fue más evidente en variedades como Flordaking y Rojo Dos.

Los efectos negativos que se observaron como consecuencia de la falta de frío invernal son: vegetación y floración desuniforme, menor cuajado de frutos, flores deformes, multiovuladas, polen poco viable, maduración irregular de la fruta, menor producción, fruta de menor tamaño.

Esta campaña se procesaron 130.000 bultos de aproximadamente 10 kg de fruta extra primicia y primicia. Se estima en un 40% menos de fruta que años anteriores.