En un nuevo "verdurazo", los productores regalarán 20 mil kilos de frutas a los jubilados

Pequeños productores nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizarán mañana una medida de protesta a partir de las 12 frente al Congreso de la Nación en la que regalarán alrededor de 20 mil kilos de fruta a jubilados "para ayudarlos a pasar fin de año" y reclamar contra "la falta de políticas para el acceso a la tierra de parte del Gobierno nacional".

"Donaremos solidariamente 20 mil kilos de verdura de nuestra producción a los jubilados para ayudarlos a pasar el fin de año", señaló la UTT en un comunicado.

Los pequeños productores dijeron que "este fin de año llega con malas noticias para los de abajo, desde la aprobación de la reforma previsional, que le quita parte del aumento a jubilados, a la AUH y a los veteranos de Malvinas; hasta la reducción de las retenciones a la exportación de soja".

"El Gobierno pactó con el agronegocio una reducción del 6 por ciento en las retenciones para el 2018, lo que equivale a más de 1.000 millones de dólares menos de recaudación para el Estado. Siendo así una transferencia directa para las economías más concentradas, en detrimento del sector de la agricultura familiar", subrayaron.

La UTT dijo que hasta el momento, no recibió "ninguna respuesta del Ministerio de Agroindustria, no hay voluntad para trabajar sobre el proyecto de ley de créditos para acceso a la tierra que presentamos hace más de un año y no hay políticas dirigidas a los pequeños productores, pero si para los agronegocios y los terratenientes".