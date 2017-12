Los julianos van por la copa de oro del torneo Honor

Entre fiesta y fiesta hay lugar para definir varios campeonatos. No todo se centra en reuniones familiares, cenas hiper preparadas y brindis a la medianoche, también hay espacio para ver buenas definiciones del básquet local. La adrenalina de fin de año se compartirá con la final de la copa de oro del Torneo Honor en primera y también en otras categorías.

El básquet salteño nos tiene acostumbrados a estos cierres de temporada en los que se juega hasta los últimos días. No solo habrá consagración en la copa de oro sino también en la de plata de la divisional mayor, todo esta noche desde las 22.30.

A la final de la copa de oro llegaron 9 de Julio e Independiente, el tercero y cuarto de la fase regular, respectivamente. Los julianos y el equipo de calle Lavalle dejaron en el camino a quienes habían ocupado los puestos uno y dos de la primera etapa de competencia: El Tribuno y General Paz. El rojo venció al verdolaga y 9 a General Paz para encolumnarse detrás de la lucha por el trofeo mayor del Honor que hace disputar la Asociación Salteña de Básquetbol Masculino (ASBM).

Antes de la Nochebuena y la Navidad se jugó el primer partido que terminó a favor de los julianos (triunfo por un doble en tiempo suplementario); por ese triunfo es que esta noche tiene la posibilidad de ser campeones del Honor, según el programa que divulgó la ASBM, Independiente será local hoy a partir de las 22.30. Los de calle Lavalle buscarán abortar el festejo de 9 de Julio y estirar la definición a un definitivo tercer juego que se disputaría el próximo viernes, desde lasa 21, en el flamante piso de parquet de los julianos.

En la copa de plata de primera también habrá definición pero todo queda sujeto a la semifinales que al cierre de nuestra edición de ayer jugaban Sargento Cabral vs. Villa Soledad. En la final ya espera 20 de Febrero por el ganador de esa serie; si el vencedor de la semifinal es Villa Soledad esta noche se disputará la final de plata a un solo partido a partir de las 22 en cancha de 20 de Febrero. La programación cambiará si el ganador de la semifinal es Sargento Cabral, puesto que la ASBM definió que a posible final frente a 20 se dispute mañana, también a las 22, pero en cancha de Cabral.

Otros partidos

En forma paralela a la definición en primera se jugarán otras finales de oro y plata. A las 20 General Paz e Independiente definirá la copa de plata en U-17; en tanto, a las 20.30, habrá campeón de la copa de oro en la misma divisional puesto que Tribuno Verdolaga y El Tribuno se enfrentarán en el tercer juego de la serie.

De donde saldrá otro campeón de oro será en la categoría U-15; mañana se jugará el tercer encuentro de la serie que igualan Gimnasia y Tiro y 9 de Julio en cancha del albo desde las 20. Lo mismo sucederá en U-19 ya que Independiente y Sargento Cabral empatan en un triunfo por bando en la serie por el oro; el tercer partido iniciará a las 20.30 en cancha del rojo.

Independiente podría tener dos festejos mañana en su sede de Lavalle 760 puesto que a la final de U-19 le suma la de segunda, donde el rival es San Martín. Aquí también se juega a todo o nada por la copa de oro puesto que se trata del tercer encuentro de la final. Esta definición se jugará a partir de las 22.30.