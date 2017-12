Pepe Muratore: “Es cierto, estamos peor que Central, pero en otra categoría”

Gran revuelo causó el interés que mostró Juventud Antoniana por contar con los servicios de Enzo Vargas, como refuerzo para jugar la reválida del torneo Federal A. Un tema que motivó un cruce de declaraciones entre dirigentes de ambos clubes.

El juvenil jugador surgido de las inferiores del cuervo, en la edición de ayer de El Tribuno, aclaró que no está dispuesto en jugar en el club antoniano. Y el presidente de Juventud, haciéndose eco de las declaraciones del jugador, sostuvo: “Lo de Enzo Vargas ya está. Respeto la decisión que tomó el chico. La verdad que habla con mucha madurez. Y lo felicito por respetar tanto la camiseta que él habla. Pero tendría que pensar que si no es Juventud, algún otro club puede estar interesado y tendría que pensarlo mejor porque es su futuro económico. Su futuro de crecimiento. Y uno al club demuestra quererlo y amarlo, estando a la distancia. Pero yo lo felicito, esta es una manera de respetar lo que él eligió y lo que ama”.

El tono de voz de Muratore fue cambiando porque no le cayó bien las palabras del dirige de Central Norte Juan Balut, quien había rechazado la posibilidad del traspaso por el mal momento económico de Juventud. “Están peor que nosotros”, había dicho el tesorero cuervo.

“La verdad que es un poco agresivo. Yo le diría que nunca se olvide que están donde están porque Juventud los mandó al descenso”, devolvió Muratore con otra frase agresiva y entrando en un terreno aún más sucio. Pero por otra parte admitió el mal momento del santo. “Tiene razón, Juventud está peor que ellos, pero en una categoría superior, cuando lleguen a estar en la categoría que está Juventud, ahí estaríamos iguales y veríamos si cuál está mejor y cuál está peor”, desafió el titular antoniano.

El presidente del santo acusó a Balut de hablar como un hincha, aunque el propio Muratore respondió del mismo modo. “Si se habla de esa forma lo hace muy fanáticamente. Yo tengo muchos y muy buenos amigos en Central Norte. Sería bueno que primero participe más y que tenga más experiencia en la dirigencia del fútbol sea cual fuera el club y entonces se lo tomaría con más seriedad lo que declaró, pero que nunca se olvide de que ellos están donde están porque Juventud los sepultó ahí”, remarcó el directivo, también con palabras de hinchas.

Una vez que se cayó lo de Enzo Vargas, Muratore habló sobre otro jugador que apuntaron como refuerzo. “Tendremos que ver si quien puede venir a Juventud. Hay una reunión pendiente con Gustavo Módica (el nuevo DT). Están dando vuelta muchos nombres. Veremos con quien podremos abrochar un contrato. No queda mucho tiempo, por lo tanto hay que empezar a definir este tema para cubrir la vacante dado que hay que prepararse para jugar la Copa Argentina y ahí nomás el reinicio del torneo en la fase reválida”.

En referencia al regreso de Juan Pablo Cárdenas, respondió: “No va haber problemas. Todavía falta que arreglemos un parte de una deuda”.