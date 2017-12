La Federación de Béisbol expresó su enojo  

Horas atrás, el béisbol nacional quedó en el medio de un cruce, tras un documento escrito por la dirigencia de la Liga Argentina y la respuesta de la Federación nacional de la mencionada disciplina.

Este año, se creó la LAB, una liga dispuesta a profesionalizar el béisbol nacional y llevar a su equipo campeón a disputar la Serie Latinoamericana, junto a los mejores equipos del continente a Nicaragua.

Sin embargo, horas atrás este organismo envió una carta a sus pares de la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional (ALBP), donde rechazan la invitación a dicho torneo por faltas de recursos, tras la negativa del Estado y empresas privadas. Algunos de sus integrantes comentaron sobre el desinterés de la Federación Argentina en dicho torneo y por ese motivo (tras la nota de ayer de este matutino), Sergio Martín, el presidente de la Federación, se contactó con El Tribuno donde expresó su malestar.

“Es totalmente mal intencionado sin verdad alguna. La FAB no está en el béisbol profesional”, indicó.

Además, Martín sostuvo que “como ellos (la LAB) no pueden cumplir (con Infernales, el campeón), es la manera de echarle la culpa a otros”.

Martín quedó en volver a comunicarse con este diario cuando regrese al país y entrar en mayores detalles.

Por lo pronto, los integrantes de la Liga Argentina, enviaron un comunicado, donde solicitaron “trabajar en coordinación con la Federación Argentina de béisbol (así lo hemos planteado oficialmente), cada uno desde su lugar, y seguir colaborando en el desarrollo conjunto del deporte, en nuestro caso, desde el lugar que hemos elegido, el béisbol organizado o semiprofesional”.

Por otra parte, quedó aclarado tanto por la FAB como por la LAB, que las franquicias no tienen que ver con una censura de la Federación “ni mucho menos” y fue una idea de poner nombres en la nueva liga nacional, como así también la no participación de equipos de la Liga Metropolitana, que dicen “no haber sido invitados”.

Ahora habrá que esperar que ambas instituciones se pongan de acuerdo, o no, para trabajar en conjunto de cara a la próxima temporada.