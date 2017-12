VIDEO: Sampaoli pidió disculpas por su reacción violenta con personal de tránsito

El secretario de Seguridad Ciudadana de Casilda, Federico Censi, reveló que Jorge Sampaoli pidió disculpas por su enérgica reacción ante unos inspectores que realizaban un control de alcoholemia.

El hecho ocurrió el fin de semana tras el casamiento de la hija del entrenador de la Selección cuando un grupo de inspectores de Casilda hizo descender a Sampaoli y una mujer, que era la que manejaba. La conductora en cuestión dio negativo el tes de alcoholemia, pero el problema fue que en el auto había más gente de la permitida. “Boludo, cobrás 100 pesos por mes”, le había lanzado al DT a uno de los inspectores.

“El tes de alcoholemia dio negativo a la señorita que manejaba el automóvil. El tema fue que el inspector de tránsito observó que en el auto viajaban más personas de las permitidas. Entonces les pidió que bajen y vayan caminando hasta el hotel que estaba a 3 cuadradas del lugar del control. Eso fue lo que enojó a Sampaoli y reaccionó en forma agresiva contra los oficiales”, expresó el secretario de Seguridad Ciudadana.

Luego, Censi agregó: “Primero me llamó su hermano Marcelo y me pidió disculpas de parte de Jorge (Sampaoli). Eso fue al mediodía. A la noche llamó el Zurdo (Así es conocido Sampaoli en Casilda, su ciudad natal) y me pidió que le haga llegar sus disculpas al personal de tránsito, que su actitud había sido mala con ellos. Me pidió perdón”.