Paula Chaves deja El Trece y se va a Telefe

El grave conflicto económico que sufre Ideas del Sur (que pertenece al ex Grupo Indalo) afecta directamente a ShowMatch, por ende, los programas que dependen de su él, como Este es el Show, lo sufren también.

Semanas atrás, en diálogo con el ciclo radial “Por si las moscas”, Listorti anunció que se iba del ciclo de la tarde por “la situación de la empresa. No tenemos ni para pagar los taxis para los invitados, seguimos haciendo lo que hacemos porque tenemos pasión por la televisión”, explicó.

Ahora,Paula Chaves seguirá los pasos de su compañero y amigo y se irá, no sólo del programa, sino de El Trece.

Chaves se sumará a la conducción de la versión nacional de “The Great Bake Off”, el exitoso reality británico de pastelería que también será conducido por el chef Christophe Krywonis.

Por el momento, la permanencia de Este es el Show en la emisora tiene un futuro incierto sin sus dos conductores.

El ciclo salió al aire por primera vez 7 de julio de 2007. Carla Conte acompañó a Listorti hasta el 2010. Luego, se sumó Denise Dumas como coconductora hasta el 2012. En 2014, Paula Chaves hizo su ingreso triunfal como compañera del humorista.