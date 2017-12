La provincia ofrece la concesión de dos áreas hidrocarburíferas

Dependiendo de cómo se lo mire, puede ser la gran oportunidad que las medianas y pequeñas empresas de la zona dedicadas a la actividad hidrocarburífera estaban esperando; o un objetivo muy difícil de alcanzar si no se cuenta con el apoyo de la Provincia -algo bastante difícil de conseguir- y el financiamiento económico. Pero el ofrecimiento que el jefe de gabinete Fernando Yarade le hizo al diputado nacional Sergio Leavy, abrió las posibilidades de que estas empresas norteñas conformadas por ex trabajadores de YPF intenten una vez más -después de la gran frustración que resultó en la década del '90 luego de la privatización de las empresas del estado- hacerse cargo de un yacimiento, hacerlo producir y que esa actividad genere puestos de empleo genuino.

La semana anterior miembros de la mesa directiva del Sindicato de Trabajadores de Petróleo y gas privado de las provincias de Salta y Jujuy y encabezados por el secretario general, Sebastián Barrios, se reunieron con Leavy para analizar la posibilidad que se les presenta a las medianas empresas de la zona de operar el área que pertenecía a la canadiense Madalena. Las áreas están identificadas como bloque Vinalar - Climaco, ubicada dentro del departamento Orán, y a la vera de la ruta provincial 5 más precisamente en el municipio de Pichanal.

Tanto el sindicato como el propio Leavy coincidieron en que se requieren recursos económicos para la puesta a punto de los pozos del bloque Vinalar, que actualmente producen 3 metros cúbicos de petróleo por día -pero para que resulte rentable se necesita llevarlo a por lo menos 10, mediante trabajos de work over- que podría realizar la empresa de servicios locales Perterser cuya especialidad es precisamente la reparación de pozos.

Un conflicto de varios meses

Desde comienzos de este año el bloque Vinalar- Climaco ubicado a unos 20 kilómetros de otra área Puesto Guardián y dos puntitas dejó de producir por una decisión de la propia empresa Madalena y dejó sin trabajo a los operarios que fueron relocalizados en otras áreas. Por la actitud de la empresa de negarse a invertir en la reparación de los pozos, el propio sindicato formuló denuncias ante la Secretaría de Energía de la provincia para que el organismo la obligue a invertir o de lo contrario realizar el abandono -que se trata de una operación técnica- pero Madalena nunca accedió a los requerimientos de la Provincia.

Energía, por su parte, los intimó a que no retiren ningún equipamiento del área pero la semana anterior, como lo recordó Sebastián Barrios, "Madalena pretendió retirar algunas bombas, cañerías, tanques y otras instalaciones por eso hicimos la denuncia. Le hemos pedido a la policía que mantenga una vigilancia permanente porque si es por la empresa se van a llevar todo lo que puedan".

Barrios agregó que así violará el convenio celebrado con la Provincia cuando se les concesionó el área mencionada.

El ofrecimiento concreto

El diputado nacional Sergio Leavy, por su parte, precisó que "el jefe de Gabinete, el contador Yarade, se comunicó conmigo la semana anterior para explicarme que el área Vinalar que está a punto de ser devuelta a la provincia y que se encuentra con todo el equipamiento y las herramientas y que sería muy interesante que lleguemos a un entendimiento con las empresas locales y con el sindicato petrolero".

"También dialogué con Armando Isasmendi encargado de bienes del Estado provincial por el tema del equipamiento que se encuentra en Vinalar, por la preocupación que existe de que la empresa quiera llevárselo", agregó.

"Pero la idea -precisó el legislador nacional- pasa por conformar una UTE para que se hagan cargo de las operaciones del área Vinalar. Hoy está produciendo 3 metros cúbicos de petróleo por día pero según las estimaciones técnicas con trabajos de work over (limpieza y mantenimiento de pozos) se puede llegar a los 10 metros diarios, lo que recién sería rentable, a partir de ese volumen. No se trata de una área marginal sino todo lo contrario y tampoco es la única con posibilidades. Estamos en un comienzo de esta negociación porque tenemos que avanzar y definir de donde puede salir el financiamiento que se requiere; tenemos la experiencia de las empresas locales. No es una ilusión, todo lo contrario es una posibilidad que debemos evaluar con seriedad", consideró.

La clave está en conseguir financiación

A partir de que YPF dejó un tendal de desempleados en el departamento San Martín, al amparo de algunas indemnizaciones y unas pocas ideas claras surgieron en la zona empresas de servicios petroleros que cuentan con el know how suficiente y necesario para hacerse cargo de la operación de un área como Vinalar. Lo que no existe en el norte es una empresa con capacidad para autofinanciar una operación de este tipo.