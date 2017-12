Los chanchos continúan invadiendo calles y destrozando veredas

A pesar de que hubo nuevas denuncias y la Fiscalía Penal 1 le ordenó a la comisaría del Grand Bourg que procediera al secuestro de los chanchos que están sueltos por el barrio, eso no ocurre y los animales, unos 12, continúan invadiendo avenidas, calles y la autopista Circunvalación Oeste.

Los porcinos son un peligro para los automovilistas y además remueven y destrozan el césped de veredas y jardines, ya que hozan la tierra como si estuvieran en un chiquero, dejando pozos enormes.

"Todo el año y principalmente esta última semana han sido permanentes los problemas a causa de los chanchos sueltos. Antes aparecían en el barrio cada 10 días o 20 pero desde el jueves pasado vinieron más y destruyeron las veredas de casi toda la cuadra. Orinaron por todas partes, por eso se siente un olor asqueroso ahora. Pueden transmitir virus, bacterias y parásitos. Todos corremos riesgos", manifestó una vecina. Los animales pertenecen a una chanchería, propiedad de una familia, en una finca situada a una distancia de 200 metros desde Lomas de Medeiros y otros tantos de la autopista Circunvalación Oeste. Sin embargo, los porcinos merodean el barrio Grand Bourg a cualquier hora.

En total son 12 chanchos los que invaden el barrio según los testimonios de los vecinos. Pertenecen a una chanchería cercana.

"Ya sea a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la madrugada, vienen y arrasan con todo el pasto que encuentran a su paso", sostuvo la mujer.

Manifestó que, además, "son una amenaza latente para los conductores que transitan por la avenida Figueroa Alcorta, sobre todo de noche. Los chanchos cruzan corriendo rapidísimo y como son de color marrón oscuro o negro, en medio de la oscuridad no los alcanzás a distinguir. Por eso, a cada rato se escuchan bocinazos y patinadas porque los autos frenan de golpe", manifestó un vecino que reside sobre esa arteria.

Sin solución

A pesar de que a principios de este mes, la Fiscalía Penal 1, a cargo de Gabriela Soledad Romero Nayar, instruyó a la comisaría de la zona para que, ante cualquier nueva denuncia, además del acta contravencional se proceda al secuestro de los porcinos nada de eso ocurrió.

"Según la Fiscalía, ya se ha dado la orden para secuestrar a los chanchos, pero desde la comisaría dicen que ellos no son quienes deben actuar, sino la Fiscalía. No sabemos en manos de quién queda esto", explicó.

Los residentes de la zona también temen que los animales lastimen a los niños.

Ya pasó un año desde que los animales empezaron a aparecer en la barriada.

"Yo tengo tres hijos chicos, que siempre jugaban a la pelota en la vereda de casa pero ya no los dejo. Tengo terror de que los chanchos puedan atacarlos porque, como andan sueltos y hambreados, uno no sabe lo que puede pasar. No quiero ni pensar en eso pero lamentablemente las autoridades están esperando a que ocurra una desgracia para actuar, a que los chanchos provoquen un accidente grave o que le hagan daño a algún niño. Nos cansamos de denunciar, llamar, pedir que intimen al dueño de la chanchería para que cerque su predio y encierre a los animales, como corresponde, pero no hay caso", finalizó una joven madre.